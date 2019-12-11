他載「受傷哈士奇」回公司 同事看一眼嚇壞

這隻野生郊狼因性情溫馴被伊利誤以為是一隻哈士奇。圖擷自 加拿大廣播公司（CBC） 分享 facebook

許多人家中都會飼養狗狗當作寵物，而狼的基因雖然與狗狗相似，但性情卻完全不同。加拿大一位男子日前外出工作時，開車撞上一隻野生動物，男子下車查看後以為是一隻性情溫和的哈士奇，便將牠載回公司工作，未料同事一見到牠便嚇了一跳，當場跟男子說這隻動物並不是哈士奇，而是一隻野生郊狼。

根據「加拿大廣播公司（CBC）」報導，這名男子名叫伊利(Eli Boroditsky)，本月4日晚間9點半他開車前往位在溫尼伯（Winnipeg）的公司上夜班，伊利以時速90公里的速度行駛在路上，未料有隻野生動物突然從路邊竄了出來，他閃避不及當場撞了上去。當下伊利立刻下車查看，但由於天色昏暗，他並沒有看清楚這隻野生動物的長相，加上牠相當溫馴，因此伊利以為牠是一隻哈士奇，便將牠放到車子後座帶回公司，伊利說「我很猶豫把牠放在那兒，因為我認為牠是一條狗，周圍可能有野生動物在那裡，牠有可能會受到傷害。」

但當伊利抵達公司後，同事見到後座的這隻哈士奇卻嚇壞了，立刻提醒他這是一隻野生郊狼，伊利聽聞後立刻聯絡曼尼托巴野生動物保護組織（Manitoba Wildlife），隔天一早將郊狼交給工作人員照顧，所幸郊狼在檢查後，發現只有些許割傷，可以在一週後野放。