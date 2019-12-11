愛貓受困洗衣機「旋轉20分鐘」 飼主CPR撿回一命

Questions @Schofe probably didn't expect to ask in his career - 'how did you give your cat CPR?' 🐱 pic.twitter.com/Udbz5H09A9 — This Morning 🎄 (@thismorning) 2019年12月10日

英國22歲女子考特尼·德魯里（Courtney Drury）在家洗衣服時，沒發現3個月大的貓咪波西（Posey）躲進洗衣機內，就啟動開關，20分鐘後才聽到機器裡傳出微弱的喵叫聲，嚇得她趕緊將愛貓救出，並為牠進行CPR，才順利撿回一命。

根據《每日郵報》報導，德魯里沒有發現愛貓躲在洗衣機內，於是就啟動開關，經過30度溫水以及20分鐘的清洗旋轉後，聽見機器裡傳出波西微弱的哀嚎聲，德魯里打開洗衣機，發現呼吸微弱的波西從衣服堆裡掉下來。

飼主CPR搶救受困洗衣機的愛貓。圖擷自 dailymail 分享 facebook

由於時間緊迫，德魯里便用學過的心肺復甦術（CPR）幫愛貓急救，「當下我想到CPR對人類有用，說不定可以幫助波西。」沒想到過不久，波西漸漸恢復意識，隨後德魯里便將牠送往獸醫院檢查。德魯里提到，獸醫表示自己從未見過人類對貓咪CPR，「但如果我不做，波西就會有生命危險。」

隔日，波西順利出院，德魯里也因此學到教訓，現在家中的洗衣機貼上「洗衣前先檢查裡面有無貓咪」的提醒標語，她也開心地說，「波西絕對是自帶奇蹟的小貓，牠必須擁有九條命！」