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正妹IG曬「拐杖糖髮色」網狂讚：擊敗所有聖誕造型

2019-12-11 14:47聯合新聞網 綜合報導

拐杖糖般的特殊髮色。圖擷自instagram
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聖誕節即將來臨，許多人會在當天換上應景的裝扮，像是麋鹿髮箍、聖誕帽，身穿紅或綠的衣服。近日國外有名網友分享自己新染的頭髮，引來網友暴動直呼，「完勝許多耶誕造型！」

這位國外女孩在Instagram上傳多張自己染髮的照片，其中「拐杖糖髮色」最受矚目。照片中可見，女孩將頭髮弄成跟拐杖糖一樣，擁有漸層的色彩，再搭配聖誕帽，可說是最有過節氣氛的造型，而這獨特的髮色，絕對可以輕鬆成為全場的焦點。

照片在網上曝光，吸引許多網友留言表示，「超有才的想法」、「今年聖誕節可以去做做看」、「造型超前衛，讓人忍不住多看幾眼」、「太美了啦！」、「好想嘗試看看」、「完勝許多耶誕造型。」

拐杖糖般的特殊髮色。圖擷自instagram
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拐杖糖般的特殊髮色。圖擷自instagram
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聖誕節Instagram

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