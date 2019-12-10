真病嬌？甜美櫻花妹刺殺牛郎案開庭 事發真相令人唏噓

高岡由佳持刀砍殺牛郎，卻因其甜美的長相引發討論。圖取自／高岡由佳的IG 分享 facebook

今年5月，日本東京發生一起兇殺案，21歲的高岡由佳因「過份喜歡男友」而痛下殺手，拿菜刀砍傷任職牛郎的男友琉月。高岡被逮捕時，因表情淡定、毫不抵抗，甚至在坐上警車後面露微笑，而引起日本網友討論。近日，此案也進行開庭審理，兩人的愛恨情仇也隨之曝光。

綜合外媒報導，高岡由佳大學中途退學後，到酒吧擔任店長，並在酒吧內認識了琉月。高岡對琉月相當著迷，不時會到他上班的牛郎俱樂部消遣，為了獨佔琉月、幫他衝業績，高岡把錢全砸在牛郎店上，每月都花費至少100萬日圓（約新台幣28萬元）在琉月身上。

高岡為愛奮不顧身，眼見酒吧的收入不夠支出，她便下海去風俗店兼職賣身，還去當伴遊女郎，陪男人出遊好幾天，咬牙忍耐都只為了琉月。她認為琉月就是她的男友，甚至邀請他同居，花了150萬日圓（約新台幣42萬元）的頭期款，租了一間位於新宿的公寓，作為兩人未來的居所。

然而琉月卻只把高岡當作「出手大方的客人」，並未投入愛意在這段關係上，甚至有意利用高岡，在業績不夠時，常常請她來店裡幫忙消費。久而久之，這段關係也出現裂痕，高岡無法接受琉月接待其他女性顧客，甚至發現他和別人去開房間，高岡這才意識到，兩人的「戀愛關係」建立在金錢上，也因而產生殺意，決心先殺了對方在自我了結。

此案於本月開庭受審，琉月接受了高岡家人提供的500萬日圓（約新台幣140萬元）作為和解金，他也承認自己是「渣男」，玩弄了女方的感情，也曾向地檢發信求情，期盼能為高岡由佳緩刑，而他目前也已經在牛郎界復出。而後，法院也作出判決，判高岡由佳3年6個月的刑期。

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