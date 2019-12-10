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白血病男子接受骨髓移植 4年後精液竟有捐贈者DNA

2019-12-10 17:50聯合新聞網 綜合報導

美國男子克里斯4年前接受骨髓移植，4年後再次檢查發現體內竟產生捐贈者的DNA。圖...
美國男子克里斯4年前接受骨髓移植，4年後再次檢查發現體內竟產生捐贈者的DNA。圖擷自太陽報
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美國內華達州一名男子克里斯（Chris Long）因罹患白血病而需要接受骨髓移植，雖然成功治療疾病，但在後續的追蹤檢查中竟發現克里斯的血液出現捐贈者的DNA，之後更發現他的嘴唇、舌頭、臉頰，甚至是精液也都驗出捐贈者的DNA。

據《太陽報》報導，目前在瓦肖郡（Washoe County）警局工作的克里斯，4年前因急性骨髓性白血病（Acute Myeloid Leukemia）接受骨髓移植，並且同意持續監測他的身體變化，沒想到3個月後，克里斯的血液開始出現變化，裡面竟含有捐贈者的DNA。

直到最近的監測中，不僅血液，就連嘴唇、舌頭甚至是精液都有捐贈者的DNA，全身僅剩胸部及頭髮未被影響。克里斯接受《紐約時報》專訪時說：「我覺得這很不可思議，感覺上我會消失然後會有另外一個人出現。」

克里斯身體發生的現象稱為「嵌合體」（Chimera），醫學上發現極少數的人身體裡會同時存在兩組DNA，不過這種現象並太不會對人體造成傷害，也不會改變一個人的性格。即便精液裡出現其他人的DNA，也不太可能生出他人的子嗣。

不過瓦肖郡警局則對此案例相當感興趣，目前正研究嵌合體如何影響刑事案件及法醫工作。警長辦公室的犯罪學者布蘭妮（Brittney Chilton）表示，嵌合體有可能會誤導警方辦案。

DNA

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