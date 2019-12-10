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霸座椅當床睡被撥開雙腳 沒品男不滿打查票員

2019-12-10 10:38香港01 記者李福源／報導

目擊者表示，查票員伸手將男子的雙腳移離座位，結果雙方爆發衝突。圖擷自Youtub...
目擊者表示，查票員伸手將男子的雙腳移離座位，結果雙方爆發衝突。圖擷自Youtube
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英國倫敦一名男子上月24日乘搭碼頭區輕鐵（Docklands Light Railway）期間，不滿查票員要求他將雙腳從座位上移開，雙方先是口角，繼而爆發肢體衝突；英國交通警察（British Transport Police，BTP）日前發放當日閉路電視截圖，3名男子被指與一宗「涉及種族的加重襲擊」（racially aggravated assault）有關，呼籲公眾提供線索。

網上片段顯示，事發時一名男子先踢向背對鏡頭的查票員，另一男子向查票員揮拳，雙方不停互相指罵，查票員曾「起飛腳」還擊，並不斷喝令對方坐下，有其他乘客嘗試勸阻，一名女子更大叫「快點停手」。

目擊者稱：「一名男子整個人橫躺在座椅上，像是把座椅視為他的床，其他乘客因而無位坐，後來查票員走向他，禮貌地要求他將雙腳從座位上移開，惟一直不予理睬，於是查票員出手移開其雙腳，雙方亦隨即爆發衝突。」該名「霸位男」的朋友後來加入戰團，最終同告受傷。

事後查票員頭部、肩膀和手臂都有不同程度的腫脹和瘀青，警方當時未有拘捕任何人，但強調會調查事件起因。

打鬥片段在網上引起熱議，不少人留言批評霸位男，「被捕後應該負責清潔整個車廂，誰知道他們的鞋子有多髒」、「用腳霸佔座位很過份」，還有人替查票員不值，「實在可憐，他明明只是在做份內事」、「為什麼沒有人挺身而出保護查票員」、「以寡敵眾卻沒有處於下風，他算很強了！」

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文章授權轉載自《香港01》

英國

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