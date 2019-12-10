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她在求救…健身車廣告惹爭議 網友：收到只想離婚！

2019-12-10 10:50聯合新聞網 綜合報導

Peloton這支廣告推出後備受爭議，其中女主角的眼神不夠堅定，看起來隱藏著些微...
Peloton這支廣告推出後備受爭議，其中女主角的眼神不夠堅定，看起來隱藏著些微恐懼，也是網友熱議的原因之一。圖/YouTube
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美國知名健身器材公司Peloton，以販售可連上網路、擁有大螢幕的跑步機、智能飛輪等聞名，雖要價不菲，Peloton還是在5年內銷售近58萬台飛輪及跑步機。然而，Peloton近期推出聖誕節廣告，希望民眾能購買跑步機等當成聖誕禮物，但這廣告卻讓網友看了大喊：「收到這禮物我只想離婚！」

根據《BuzzFeed》報導，Peloton推出的聖誕節廣告以「會給你回報的禮物（The Gift That Gives Back）」為主題，廣告的一開始，由小女孩領著用雙手遮眼的女子揭開聖誕節禮物，這位女子收到的是來自老公的飛輪健身車，她就此踏上了健身的旅程。女子第一次踏上健身車難掩興奮的心情說：「有點緊張，但又興奮」，隨後每天早起跟著螢幕中精實又有活力的教練運動，並開始紀錄她每一天的健身過程。

廣告的最後，女子與老公溫馨地坐在沙發上，回顧這一年女子的健身過程，女子最後感性地對老公說：「我當時並不知道這個禮物能夠帶給我那麼大的改變，謝謝」。

Peloton推出這則廣告後，引來各界紛紛議論。許多網友認為，這則廣告中的女主角原本身材就已經十分勻稱，女子卻仍為了追求健康、幸福而瘋狂運動。有人說女主角在觀看健身回顧影片時，眼神看起來一點都不堅定，甚至露出了微微害怕的感覺，好像在傳遞「救救我」的訊息，笑稱這支廣告根本就像是有驚悚元素的美劇《黑鏡》。

有網友也指出，這支廣告充滿性別歧視，什麼叫做「會帶給你回報的禮物」，身材更好的老婆嗎？讓網友怒酸：「收到這禮物我只想離婚！」

離婚廣告聖誕節健身性別歧視

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