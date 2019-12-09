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站著就領年薪380萬 澳洲超爽工作人人搶破頭

2019-12-09 18:41聯合新聞網 綜合報導

澳洲工地交通指揮員「棒棒糖工人」年薪超高。圖片來源／ novafm
澳洲工地交通指揮員「棒棒糖工人」年薪超高。圖片來源／ novafm
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錢多事少的工作人人嚮往，澳洲就有一份工地交通指揮的工作，目前年薪可望調至18萬澳幣（約台幣374萬元），甚至假日工作的工人還有獲得雙薪機會，整體收入相當驚人，也吸引許多多人轉行投入這份工作。

根據「每日郵報」報導，澳洲的工地交通指揮員「棒棒糖工人」的年薪有機會漲至18萬澳幣，其中，在假日工作的工人還將可獲得雙倍薪資，年薪可增加5%，若以當地護理師平均年收入6.5萬澳幣（約台幣135萬元）相比，幾乎是他們薪水的3倍的收入，薪資相當可觀。

一名棒棒糖工人艾米·杜維特（Amy Dowsett）表示，她加入這行以來，每年的收入就可達13萬澳幣（約台幣270萬元），據悉她只接受了為期兩天的培訓，就成為一名交通指揮員。

另外，這份工作的優點就是擁有高新資、工時又具彈性，因此，這吸引相當多的女性投入這行，甚至當地之前更出現一名女教師被高薪吸引，而辭去原本職務，成為一名交通指揮員。不過，這份工作需接受長期在外頭曝曬和風吹淋雨，甚至可能與駕駛發生衝突。

工地交通指揮員主要是身穿螢光色的上衣，並在路口負責舉著長的像大棒棒糖的「Stop（停）」或「Slow（減速）」的牌子，來指揮車輛遵守交通規則。棒棒糖工人會有這麼高的薪水，是因為澳大利亞昆士蘭省工黨政府的一項新計劃，試行由其資助的大型項目的最低工作條件，迫使建商要確保包商執行這些工資標準，但建商則認為此舉將使他們成本至少增加30%。

澳洲薪水高薪

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