男誤切斷自己大拇指 用「腳趾」接回重獲新生活

Aiden Atkins因手誤切斷了自己的大拇指。圖/ YouTube 分享 facebook

今年4月，美國一名男子在為女友親手切割木頭作禮物時，竟不小心切斷了自己的拇指！當時男子親眼看到自己左手的大拇指在頃刻間飛了出去，接指手術需要在4個小時內完成，家人卻怎麼也找不到遭切斷的大拇指。歷經4個月沒有拇指的生活，男子決定尋求醫師協助，最後成功用自己的「腳趾頭」來代替拇指，並且適應良好。

根據《WKRN.COM》報導，在美國有一名男子（Aiden Atkins），他在今年初為女友親自切割木頭、手工製作禮物時，不幸切斷了自己的大拇指。男子表示，「當我意識到有東西被割飛出去，而那是我的拇指時，我只能盯著原封不動的木頭發愣，什麼都不能做」。而接復手指的手術必須在4個小時之內完成，男子的家人卻怎麼樣都無法找到被割飛的拇指，甚至至今都還沒尋到它的下落。

經過4個月沒有拇指的生活，男子決定尋求醫師的幫助，希望能夠用自己的「腳趾頭」來代替失去的拇指。今年8月，男子在美國密歇根州立大學的醫院完成了他的願望，醫生切割了男子左腳的食指，接合在男子失去拇指的位置上。

幾個月過後，男子開始他的復健生活，幸運的是，他的新「拇指」適應良好，能夠正常彎曲、運作等等，讓男子的治療師Kelly Nye直呼：「這是我看過最成功的手術！」而男子也在治療師的細心陪伴下，成功學會如何重新運用自己的「手指」施力、生活，男子感動地對治療師說：「如果沒有你的幫助，絕對不會有現在的我。」

Aiden Atkins請醫生協助，以左腳的食指來代替被自己誤切斷的拇指。圖/ YouTube 分享 facebook