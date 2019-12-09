親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

兒子一席話喚醒了他...單親爸爸吸毒15年 戒毒後成人生勝利組

男誤切斷自己大拇指 用「腳趾」接回重獲新生活

2019-12-09 14:29聯合新聞網 綜合報導

Aiden Atkins因手誤切斷了自己的大拇指。圖/YouTube
Aiden Atkins因手誤切斷了自己的大拇指。圖/YouTube
分享

今年4月，美國一名男子在為女友親手切割木頭作禮物時，竟不小心切斷了自己的拇指！當時男子親眼看到自己左手的大拇指在頃刻間飛了出去，接指手術需要在4個小時內完成，家人卻怎麼也找不到遭切斷的大拇指。歷經4個月沒有拇指的生活，男子決定尋求醫師協助，最後成功用自己的「腳趾頭」來代替拇指，並且適應良好。

根據《WKRN.COM》報導，在美國有一名男子（Aiden Atkins），他在今年初為女友親自切割木頭、手工製作禮物時，不幸切斷了自己的大拇指。男子表示，「當我意識到有東西被割飛出去，而那是我的拇指時，我只能盯著原封不動的木頭發愣，什麼都不能做」。而接復手指的手術必須在4個小時之內完成，男子的家人卻怎麼樣都無法找到被割飛的拇指，甚至至今都還沒尋到它的下落。

經過4個月沒有拇指的生活，男子決定尋求醫師的幫助，希望能夠用自己的「腳趾頭」來代替失去的拇指。今年8月，男子在美國密歇根州立大學的醫院完成了他的願望，醫生切割了男子左腳的食指，接合在男子失去拇指的位置上。

幾個月過後，男子開始他的復健生活，幸運的是，他的新「拇指」適應良好，能夠正常彎曲、運作等等，讓男子的治療師Kelly Nye直呼：「這是我看過最成功的手術！」而男子也在治療師的細心陪伴下，成功學會如何重新運用自己的「手指」施力、生活，男子感動地對治療師說：「如果沒有你的幫助，絕對不會有現在的我。」

Aiden Atkins請醫生協助，以左腳的食指來代替被自己誤切斷的拇指。圖/Y...
Aiden Atkins請醫生協助，以左腳的食指來代替被自己誤切斷的拇指。圖/YouTube
分享

Aiden Atkins十分感謝治療師Kelly Nye的幫助。圖/YouTub...
Aiden Atkins十分感謝治療師Kelly Nye的幫助。圖/YouTube
分享

手術微創手術物理治療師

延伸閱讀

外送員按門鈴吵醒小孩 男子氣到扯爛他安全帽

兒子一席話喚醒了他...單親爸爸吸毒15年 ...

影／屋主體諒送貨員辛勞 「門口籃子」暖心舉動...

影／空橋地板破洞 母錄影中目睹女童踩空墜樓亡

相關新聞

影／屋主體諒送貨員辛勞 「門口籃子」暖心舉動網友喊讚

2019-12-09 13:32

藝術展作品 一根香蕉賣12萬....被吃掉了

2019-12-08 13:30

聯合航空又現蠍子！女子在機上遭蠍子螫傷

2019-12-08 08:25

影／屋主在門口擺點心答謝 送貨員一個純真反應暖哭網友

2019-12-06 19:59

熱門文章

日本吃飯禁「筷子平放碗上」 櫻花妹嘆：台灣人常這樣

2019-12-08 18:31

美中貿易戰 媒體分析：川普手中還有兩項終極武器

2019-12-08 18:47

影／空橋地板破洞 母錄影中目睹女童踩空墜樓亡

2019-12-09 09:21

精神醫師8分鐘殺12軍人 美軍10年夢魘不斷重演

2019-12-09 10:00

金融時報：北京下令公家機關 三年內換掉外國電腦

2019-12-09 08:48

她和4男有「開放性關係」 現懷孕全部升格當爸爸

2019-12-09 11:14

日本一家診所倉庫驚見兩頭熊 呈冬眠狀態

2019-12-08 22:47

北韓重大測試 試射洲際飛彈的最後警告

2019-12-08 22:26

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top