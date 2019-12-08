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藝術展作品 一根香蕉賣12萬....被吃掉了

2019-12-08 13:30世界日報 編譯潘勛、陳韻涵／綜合7日電

義大利藝術家卡特蘭(Maurizio Cattelan)以大力膠帶把香蕉貼在牆上的三款作品分別以12萬元到15萬元成交；不過，其中一個12萬元的限量作品7日下午被人吃掉了！

卡特蘭在邁阿密灘巴塞爾藝術展(Art Basel)的參展作品名為「喜劇演員」(Comedian)，內容由買自邁阿密果菜行的一根香蕉，再用大力膠帶貼上牆壁組成；香蕉在俚語裡可以形容一個人發瘋，媒體嘆息說，卡特蘭的作品證明果真如此啊。

展出作品的貝浩登畫廊(Galerie Perrotin)表示，以雕塑聞名的卡特蘭是15年來首次送作品參展。

不過，其中一個12萬元的香蕉作品7日下午2時許，遭紐約行為藝術家達圖那(David Datuna)從牆上拿下，大飽口福；他咧嘴笑著，舉起吃了一半的香蕉，狀似敬酒，隨後在警衛護送之下，被趕出畫廊。

畫廊創辦人貝浩登在作品開賣之前表示，香蕉是「全球貿易的象徵，有猥褻的雙關之意，也是經典的幽默載具。」貝浩登另表示，卡特蘭把世俗物件轉化為「歡欣與批評的雙重載具」。

卡特蘭作品售得10萬元以上的價格，引起熱議和瘋傳。畫廊透過Instagram解釋，「喜劇演員」旨在提供「洞見，瞧出我們怎麼賦予價格，還有我們看重哪些物體。」

有線電視新聞網(CNN)報導，買家有意購下「喜劇演員」，得留意並無清楚指示談及香蕉腐壞時該怎麼辦；「邁阿密先鋒報」指出，若有必要，作品擁有人只要換香蕉就行；「紐約時報」在香蕉被吃掉後表示，作品顯然要加註「僅供展示」。

畫廊發布的新聞稿指出，卡特蘭最早發想是在一年前，本想做形狀像香蕉的雕塑品，一開始用樹脂，再來用青銅質，繼之以青銅塗成香蕉，最後決定回歸初衷，用真正香蕉就好。

卡特蘭的藝術創作一直具有「異想天開」的特色，出自他手具爭議性的作品包括「教皇被隕石擊倒」的雕塑，以及一座功能齊全的「18K黃金馬桶」。

這座名為「美國」的馬桶三年前在紐約古根漢博物館首次亮相，甚至要提供給白宮，但被川普政府拒絕；這個馬桶後來在英國展出時被偷。

一根12萬元的香蕉讓人驚艷，許多參觀者爭相香蕉合影。(路透)
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香蕉被吃掉之後，展出單位臨時又再「補貨」。(路透)
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許多參觀者爭相與天價香蕉合影。(路透)
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香蕉紐約時報馬桶

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