影／屋主在門口擺點心答謝 送貨員一個純真反應暖哭網友

有時一個小心意，可以成為別人在忙碌工作中的點綴，讓人豁然開朗。近日美國一段影片在網絡爆紅，只見一名送貨員把貨物放在門前，其後發現屋主放置了一個零食箱，讓他隨便食用，意想不起這小舉動令送貨員非常高興，還一邊跳「開心舞」邊走回車子，畫面溫暖人心。

剛過去的感恩節，全球網購量驚人，一班送貨員要「密密送」應付繁重的工作。住在美國特拉華州的Kathy Ouma為了答謝送貨員的辛勞，特意在門前擺放一個零食飲料箱，讓他們任意取用，還有紙條寫道：「請取些好吃的東西在路途上享受一下。感謝你令假日購物變得容易。」結果一名Amazon送貨員來到放下包裹後，發現這份小心意，一臉驚訝，並仔細選擇零食，其後他一轉身更翩翩起舞，慢慢走回送貨車上。

Kathy Ouma將影片放在facebook分享，至今近11萬個讚，近30萬次轉發，不少人都讚短片非常溫馨，「這支舞令我微笑起來」、「人與人之間可以這樣簡單」，又指屋主的做法很值得參考，「我決定要抄你了！」

屋主為了答謝送貨員的辛勞，特意在門前擺放一個零食飲料箱，讓他們隨意取用。 圖擷自 Kathy Ouma臉書 分享 facebook

Amazon送貨員來到門前發現這小心意，隨即放下包裹，露出很高興的樣子。 圖擷自 Kathy Ouma臉書 分享 facebook

送貨員轉身離開時更翩翩起舞，慢慢走回送貨車上。 圖擷自 Kathy Ouma臉書 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》