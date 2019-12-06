親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

2019年台灣又「亂」了！ 首次兩度獲選台灣代表字

替民眾黨打選戰 學姐黃瀞瑩、蔡壁如今雙雙請辭

72歲前環球小姐近照曝光 容貌宛如少女驚豔網友

2019-12-06 13:54聯合新聞網 綜合報導

泰國第一位環球小姐現年72歲，但她看上去仍然面容姣好如少女，驚艷不少網友。圖截自...
泰國第一位環球小姐現年72歲，但她看上去仍然面容姣好如少女，驚艷不少網友。圖截自Instagram
分享

Apasra Hongsakula是泰國第一位環球小姐，現年72歲的她早已升格當阿嬤。近日，她和孫子的合照曝光，已屆高齡的她容貌竟如少女一般，時間彷彿沒有在她臉上留下痕跡，讓網友們紛紛讚嘆「真不愧是環球小姐」。

近日，泰國知名彩妝師Phuvasa Pornthamchat在Instagram上分享了一張照片，照片中可以看見一名相貌出色、氣質優雅的女性，身著一襲黑色碎花長洋裝，對著鏡頭露出甜美笑容。有網友仔細看了照片上標註的人物之後發現，這名美麗的女性正是泰國第一位被選為環球小姐、今年72歲的Apasra Hongsakula。

Apasra Hongsakula 1942年出生於曼谷，18歲時，她代表泰國到美國佛羅里達州（Florida）參加環球小姐競賽，一舉奪得后冠，成為泰國第一位、亞洲第二位獲選為環球小姐的女性，身高164公分的她更是至今為止個子最嬌小的環球小姐。Apasra Hongsakula曾嫁給當時泰國王后的堂弟，成為皇室的一員，但最終以離婚收場。

年齡已過7旬的她，早已經升格當阿嬤，但她保養得宜又懂得打扮自己，臉上看不出明顯的歲月痕跡，和孫子站在一起時，兩人比起祖孫更像是母子，驚人的凍齡成果讓網友們紛紛驚嘆「好漂亮」、「真不愧是環球小姐」。

泰國選美

延伸閱讀

神基因！正妹主播同框凍齡媽　網驚：簡直像雙胞...

英2正妹通過魔鬼步兵訓練 成為首批能上戰場殺...

從胖子瘦成王子！男子自述減肥過程網友大讚勵志

泰男扮女裝歌舞伎町街拉客 問警「要一起去旅館...

相關新聞

泰男扮女裝歌舞伎町街拉客 問警「要一起去旅館嗎？」

2019-12-06 11:08

房產仲介踏進待售屋看傻「髒死了」 有網友卻搶著接手

2019-12-06 10:00

從胖子瘦成王子！男子自述減肥過程網友大讚勵志

2019-12-05 22:28

左看右看360度看都是隻鳥！ 網友：這塊馬鈴薯根本鴿子轉世

2019-12-05 16:55

不是靈異照！日本殯葬業推「會動的遺照」 對你眨眼和傻笑

2019-12-05 16:08

他開「手工香蕉車」旅行遇臨檢 警察看一看決定掏錢贊助

2019-12-05 16:00

貌似甜甜圈！神秘淘金客發現英國最大金塊 恐收歸國有

2019-12-05 14:29

怪獸家長壓榨租屋學生「半夜幫忙顧小孩」 當幫手做家事可減租

2019-12-04 21:05

誤認9歲兒是野兔 父親狩獵將他當場擊斃

2019-12-04 20:05

哭了！新郎單膝下跪 請求新娘女兒將單親母交給他

2019-12-04 18:21

陸留學生撒錢徵女友 條件一看慘遭網友吐槽

2019-12-04 18:10

貓咪趴9個月大女嬰臉上 母忙家事後驚見幼女窒息亡

2019-12-04 18:02

校車司機每天為失去母親的孩子編髮 暖心舉動感動所有人

2019-12-04 17:31

變性者控美容院拒「幫生殖器上蠟」 反遭法院揭「真面目」開罰

2019-12-04 17:08

懲罰女兒接手她IG！ 爸曬「另類自拍」反成網紅

2019-12-04 16:23

千年來宗教與文化瑰寶 耶路撒冷的地底王國

2019-12-04 16:21

女童與海豚共游變噩夢 被拉入水下攻擊全身傷

2019-12-03 21:18

經濟不景氣到這地步？泰國連棺材都被偷

2019-12-03 21:12

胎兒超音波照驚見亡父吻孫女 畫面催淚感動網友：孩子的守護天使

2019-12-03 20:37

疑夫出軌...惡妻徒手掐爆下體讓他「碎蛋」慘死

2019-12-03 20:11

月薪13萬元卻執意住凶宅 獨居男吐真相引人熱淚

2019-12-03 19:48

男誘拐兩未成年少女 包吃包住竟只為培育「地產女王」

2019-12-03 16:01
看更多

熱門文章

8台女澳洲打工被迫提供性服務 內行人揭關鍵：玉石俱焚

2019-12-05 21:24

色警愛撫「女屍胸部」不知全都錄 高層直言：畫面令人不安

2019-12-06 10:14

最奇葩藝術品？用膠帶把香蕉貼牆上 售價365萬

2019-12-05 16:05

影／白宮開會後受訪 郭台銘：時機敏感 不要談較好

2019-12-06 03:59

影／郭台銘：川普把我叫過去「聊了一下」

2019-12-06 09:42

影／郭台銘參加白宮耶誕派對 曾馨瑩粉紅現身

2019-12-06 06:54

不是靈異照！日本殯葬業推「會動的遺照」 對你眨眼和傻笑

2019-12-05 16:08

大陸喊話 中美達成第一階段協定應相應降低關稅

2019-12-05 15:33

影／郭台銘抵美國華府 再度戴國旗帽入白宮

2019-12-06 00:58

法國大罷工25年來最大規模 退休金變革惹議

2019-12-06 01:54

他開「手工香蕉車」旅行遇臨檢 警察看一看決定掏錢贊助

2019-12-05 16:00

英相強生自拍 用的是華為智慧手機

2019-12-06 08:05

80萬人上街！法國抗議退休金改革罷工 巴黎日常生活大癱瘓

2019-12-06 11:49

法國5日大罷工車站空蕩蕩 旅客「人都去哪了」

2019-12-05 22:34

調查：全球民眾對中國好惡意見分歧 日本85％持負評

2019-12-06 09:49

房產仲介踏進待售屋看傻「髒死了」 有網友卻搶著接手

2019-12-06 10:00

被彈劾還老神在在？老布希一封信 揭美政治叢林潛規則

2019-12-06 09:00

左看右看360度看都是隻鳥！ 網友：這塊馬鈴薯根本鴿子轉世

2019-12-05 16:55

日本大叔假扮金髮碧眼高挑男 誘拐勒殺女高中生

2019-12-05 16:42

內外交逼 川普北約成笑柄 仍難逃彈劾

2019-12-06 01:10

今年聖誕節當個孩子吧！英國2歲童拍廣告暖哭網友

2019-12-05 22:03

馬來西亞前蘇丹下堂妻 遭下封口令否則兒子小命難保

2019-12-05 17:32

南韓財閥SK老闆崔泰源外遇要離婚 353億元股權妻子要分

2019-12-05 19:58

從胖子瘦成王子！男子自述減肥過程網友大讚勵志

2019-12-05 22:28

72歲前環球小姐近照曝光 容貌宛如少女驚豔網友

2019-12-06 13:54

伊朗打「影子戰」 飛彈祕運伊拉克

2019-12-06 01:10

法國大罷工 陸空近癱瘓 自由行衝擊大

2019-12-06 00:04

歷史性大罷工癱瘓法國 政府：為達目的願意讓步

2019-12-06 10:19

中東威脅升高 美擬再增兵1.4萬

2019-12-06 01:10

演說讚美歐巴馬 美國駐英國副大使慘遭提前解職

2019-12-05 16:34

杜魯多澄清沒講川普八卦 強生說與他完全無關

2019-12-05 18:28

法國無限期大罷工登場 盼促馬克宏撤回年改方案

2019-12-05 21:18

北韓參謀總長嗆 動武對美國將是十分悲慘的事

2019-12-05 21:33

全球監視鏡頭兩年後逾10億支 中、美的滲透率有拚

2019-12-06 10:21

美眾院議長波洛西指示撰寫彈劾案文 稱川普讓眾院別無選擇

2019-12-05 22:23

私人飛機碳排多 電動飛機是解方？

2019-12-05 19:59

日本任天堂Switch搶攻大陸市場 要先過3關

2019-12-05 22:32

改革受挫 Expedia高層閃辭

2019-12-06 01:56

美國挺新疆法案 比撐香港更觸中國底線

2019-12-06 12:34

中國駐美大使：破壞性勢力 試圖破壞美中關係

2019-12-05 15:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top