72歲前環球小姐近照曝光 容貌宛如少女驚豔網友

泰國第一位環球小姐現年72歲，但她看上去仍然面容姣好如少女，驚艷不少網友。圖截自Instagram 分享 facebook

Apasra Hongsakula是泰國第一位環球小姐，現年72歲的她早已升格當阿嬤。近日，她和孫子的合照曝光，已屆高齡的她容貌竟如少女一般，時間彷彿沒有在她臉上留下痕跡，讓網友們紛紛讚嘆「真不愧是環球小姐」。

近日，泰國知名彩妝師Phuvasa Pornthamchat在Instagram上分享了一張照片，照片中可以看見一名相貌出色、氣質優雅的女性，身著一襲黑色碎花長洋裝，對著鏡頭露出甜美笑容。有網友仔細看了照片上標註的人物之後發現，這名美麗的女性正是泰國第一位被選為環球小姐、今年72歲的Apasra Hongsakula。

Apasra Hongsakula 1942年出生於曼谷，18歲時，她代表泰國到美國佛羅里達州（Florida）參加環球小姐競賽，一舉奪得后冠，成為泰國第一位、亞洲第二位獲選為環球小姐的女性，身高164公分的她更是至今為止個子最嬌小的環球小姐。Apasra Hongsakula曾嫁給當時泰國王后的堂弟，成為皇室的一員，但最終以離婚收場。

年齡已過7旬的她，早已經升格當阿嬤，但她保養得宜又懂得打扮自己，臉上看不出明顯的歲月痕跡，和孫子站在一起時，兩人比起祖孫更像是母子，驚人的凍齡成果讓網友們紛紛驚嘆「好漂亮」、「真不愧是環球小姐」。