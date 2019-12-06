房產仲介踏進待售屋看傻「髒死了」 有網友卻搶著接手

房屋內的馬桶、浴缸都被黑色污垢覆蓋著，讓安東尼傻眼。圖擷自 Facebook 分享 facebook

房產經理人時常經手房屋買賣的手續，也看過不少類型的房子，但若是客戶提交的待售屋環境十分髒亂，恐怕會令人崩潰。一位英國的房地產經紀人日前上網分享自己接手的房屋照片，只見房屋的浴室、廁所都被黑色污垢覆蓋，連廚房的天花板也已破損脫落，讓他崩潰直呼自己待在裡面都快生病了，貼文一出後，有網友不但沒有被嚇倒，反而聲稱自己可以幫忙改造房屋。

根據英國「每日郵報」報導，英國紐卡素（Newcastle）房地產經紀人安東尼（Anthony Fairs）表示自己接手的這棟房屋位在英國拜克（Byker），他在進入這棟房屋觀看前被要求簽署一份免責聲明，當時他就知道房屋的情況不太妙。

當他真的踏進房屋後，狀況卻比他預期的還糟，只見房屋的浴室被深層污垢給覆蓋，裡頭的馬桶也已破舊不堪，連廚房內部的設施都已消失，只剩下廚房壁紙，安東尼說道「這肯定是我在拜克見過最糟糕的房屋之一，在房屋待了一小時都覺得自己生病了。」而他也補充道之前地方議會還花了9000英鎊（新台幣約36萬元）清理這間房屋。

雖然不確定這棟房屋是否在出售市場中，但該房屋已經引起網友熱議，「哇，這是在清潔之後的狀況嗎？！」、「竟然曾經有人住在裡面！」、「看過更糟的。」、「看起來像有鳥飛進去，然後覆蓋著鳥大便。」、「那個馬桶是怎麼回事……」但有網友也表示這間房子很有潛力，願意接手改造，「有90％的人瀏覽過這棟房屋，代表它可能是一筆好交易。所有髒污都可以很容易地被清除。」、「這沒有什麼不能解決的，只要有一些裝備就能清潔。」