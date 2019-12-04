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怪獸家長壓榨租屋學生「半夜幫忙顧小孩」 當幫手做家事可減租

2019-12-04 21:05香港01 記者安祖娜／報導

夫婦稱希望以每星期60澳幣租出家中一房間予正就讀大學或高中的學生，條件是學生租客...
夫婦稱希望以每星期60澳幣租出家中一房間予正就讀大學或高中的學生，條件是學生租客需要於特定時間幫忙照顧其6歲兒子及料理部分家務。（reddit圖片）
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常言「生仔要考牌」，怪獸家長不是香港獨有，而是充斥在世界各地。有外國夫婦日前於網上發文，稱希望以較平租金出租房間予學生，但條件是租客需要在某些時段代為照顧其6歲兒子，租客還須滿足夫婦其他要求，如擁有車牌及當地警方發出的證明等等。一系列要求引起網民熱議，不少人批評涉事夫婦以平租為名，想聘請廉價保母為實，直指其要求「過分得不可思議」。

外國一對夫婦日前於網上發文，稱希望以每星期60澳幣（約320港元）租出家中一房間予正就讀大學或高中的學生，可提供一間備有Queen size（大號）睡床、書桌及椅子的睡房，租客可隨意使用其他起居空間及設施，而在非上學時間更不用交租，不過條件是學生租客需要於特定時間幫忙照顧其6歲兒子及料理部分家務。

該對夫婦列出一系列平租條件，稱學生租客需要擁有車牌及良好駕駛紀錄，亦必須有自己的車，同時要獲得當地警方發出的文件，證明沒有犯罪紀錄。除此之外，學生租客需要於特定時間，包括半夜2時至早上約9時負責照顧夫婦的兒子，如叫醒他起床上學及安排他吃早餐等等，也要替夫婦打理一般家務如洗碗及抹枱。

另外，夫婦稱家中已設置兩部閉路電視，目的是為了保障兒子安全。學生租客如有朋友探訪亦要提早通知，而男女朋友留宿則不能容許，也不能於房內大聲播放音樂、醉酒或太夜回家，以免打擾夫婦及兒子生活。

網民看過夫婦列出的條件紛紛鬧爆，稱夫婦根本是以平租之名吸引收入不多的學生，實際卻是想不花錢獲得保姆，「起初我還以為工資是每周60美元，價格雖然較低，但有免費住宿則可以接受，原來現實這麼恐怖」、「租客做保母沒有報酬，反而要為這些工作額外付錢？如果這對父母真的找到租客，他們沒有給予最低工資已經犯法了」、「我真的看不到這則廣告對不會虐待孩子的人有甚麼吸引力」。該對夫婦最終刪文「避風頭」，可是網民早已截圖，批評至今仍未停止。

夫婦稱希望以每星期60澳幣租出家中一房間予正就讀大學或高中的學生，條件是學生租客...
夫婦稱希望以每星期60澳幣租出家中一房間予正就讀大學或高中的學生，條件是學生租客需要於特定時間幫忙照顧其6歲兒子及料理部分家務。（reddit圖片）
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文章授權轉載自《香港01》

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