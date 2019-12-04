陸留學生撒錢徵女友 條件一看慘遭網友吐槽

一名中國大陸留學生在臉書上發文徵友引發討論。示意圖／ingimage 分享 facebook

一名中國大陸的留學生日前在臉書上發文徵友，文中開出條件對方須是母語為英語的澳洲人，還要求對方得有好身材，而他更提及自己的家境優渥，因此要求對方要愛他更勝於他的錢，讓網友一看覺得相當荒謬。

根據「每日郵報」報導，有名來自大陸的國際學生在臉書「Monash Love Letters」上匿名投稿徵友，他在文中寫著，自己是一名24歲的留學生，目前就讀澳洲墨爾本的蒙納許大學（Monash University）會計學系，他自嘲自己有點矮，不過是個好人，並想尋找一名約18到19歲、母語為英文，又長得漂亮的澳洲白人女孩，還要求對方身高須達170公分，擁有D罩杯的好身材。

另外，這名男學生也大方分享，自己在墨爾本有一輛保時捷，在大陸則有輛瑪莎拉蒂，甚至提及，自己的父母幾年前在南雅拉有投資一棟房子，看似家境相當優渥，而男學生也直接表明，任何在約會的所有開銷和花費，包含出國旅遊，他都會一併負擔，因此他表示，對方須對感情忠誠，更重要的是要愛他，而不是他的錢。

此文一出，讓許多人立馬大笑，這名男同學說破自己的身價，卻想找一名愛他，而不是他的錢的女孩，實在是太令人哭笑不得，但也有人說，「為什麼一定要白人？黑人或黃種人就不能當你女朋友嗎？」、「這真是太過荒唐好笑了」。