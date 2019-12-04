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校車司機每天為失去母親的孩子編髮 暖心舉動感動所有人

2019-12-04 17:31聯合新聞網 綜合報導

校車司機每天為失去母親的孩子編髮，暖心舉動溫暖許多人。圖擷自abcnews
校車司機每天為失去母親的孩子編髮，暖心舉動溫暖許多人。圖擷自abcnews
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一名11歲女童在幾年前失去母親後，就再也沒人幫她編髮，直到有天校車司機注意到她在梳頭時遇到困難，於是善良的校車司機開始每天幫她編髮，更教她如何梳頭，校車司機的暖心舉動讓女童在擁有漂亮髮辮後也越來越有自信。

綜合媒體報導，美國猶他州47歲的校車司機迪恩（Tracy Dean）已經為學校開了10年的校車，某日她發現11歲的女孩伊莎貝拉（Isabelle Pieri）在梳頭上遇到了困難，於是主動幫她編髮，迪恩在把校車開到學校後開始為伊莎貝拉編髮，這也成為了迪恩每日早上的例行公事。

伊莎貝拉的母親在幾年前因罕見腦部疾病去世，在媽媽離開後，她的爸爸試圖幫她編髮，但爸爸提到，「她會因為扯到頭髮而生我的氣，我不知道該怎麼做」，由於伊莎貝拉的頭髮很難梳理，所以爸爸不得不把她的長髮剪掉。

但隨著時間過去伊莎貝拉留長了頭髮，爸爸提到，某天伊莎貝拉編了漂亮的頭髮回家，而且因為編髮變得越來越有自信，這讓他非常開心，他更說，「感謝善良的校車司機將女兒變成公主，多虧了她，伊莎貝拉才能用最可愛的辮子炫耀頭髮，她真是個好人」。

校車司機迪恩表示，她是4個孩子的媽媽，其中一個孩子與伊莎貝拉年紀相仿，所以她認為每天早上幫小女孩編頭髮沒什麼大不了的，她更說，她的媽媽養育她時就教導她，人們在生活中都需要一點愛，要對每個人都好，所以即使是頑皮的孩子，她都想給所有孩子們一個機會。

迪恩的暖心舉動溫暖了許多人，伊莎貝拉表示，對她來說迪恩就像個媽媽，這也讓她因為隔天能見到迪恩而感到興奮，她更說「迪恩是整個銀河系中最好的校車司機！」

校車司機表示，她是4個孩子的媽媽，所以她認為每天早上幫小女孩編頭髮沒什麼大不了。...
校車司機表示，她是4個孩子的媽媽，所以她認為每天早上幫小女孩編頭髮沒什麼大不了。圖擷自abcnews
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