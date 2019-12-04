變性者控美容院拒「幫生殖器上蠟」 反遭法院揭「真面目」開罰

亞尼夫聲稱美容師們因「性別身份」的歧視拒絕替他除毛。示意圖／ingimage 分享 facebook

加拿大一位跨性別者上個月聲稱自己去女性美容院做熱蠟除毛手術，被美容師以「未接受對男性生殖器上蠟」的訓練為由而拒絕，對此她向法院提出申訴，表示美容師對她的「性別認同和性別表達」有所歧視，她向溫哥華地區的多個美容師提出告訴，並向每家店提出1.5萬美元的賠償（新台幣約45萬元），但法院在調查後發現該位跨性別者的動機並不單純，且證詞自相矛盾，企圖用欺騙手段製造爭議，藉此獲取個人的經濟利益，最後這位跨性別者的投訴不但遭法院駁回，還被勒令支付6000美元（新台幣約18萬元）。

根據英國「每日郵報」報導，這位跨性別者名叫亞尼夫（Jessica Yaniv），她聲稱自己去溫哥華的數家美容院進行比基尼熱蠟除毛時，遭美容師們以「性別身份」的原因拒絕除毛，美容師們表示她們沒有受過對男性生殖器上蠟的培訓，所以無法提供服務，對此亞尼夫氣憤地向多家美容院和美容師們提出告訴，並向每家店提出45萬元的賠償，導致2家店倒閉，但人權法院（the British Human Rights Tribunal）經調查後否決了亞尼夫的申訴，表示「人權立法沒有要求服務者在未經培訓且未經允許的情況下，對生殖器進行上蠟、塗抹的動作。」

此外法院也發現亞尼夫的索賠是出於不合理的經濟利益和動機，而在法院上她也多次迴避，並提出不誠實的證詞，而她最初要求的50萬美元（新台幣約1525萬元）賠償也被法院視為不合理的要求，裁決人德文（Devin Cousineau）表示「我發現亞尼夫女士提起訴訟的主要動機不是為了防止或糾正所謂的歧視，而是針對小型企業謀取個人經濟利益。」而該起案件也激起國際社會的憤怒，最後法院不但駁回了亞尼夫的投訴，還以不當行為的原因勒令他支付18萬元。

對此，亞尼夫則是在推特上祝賀律師波普塔（Tako Van Popta），並說「您和我在接下來的4年中將有很多會面。為了推進＃LGBTQ的平等，我們還有很多工作要做。讓我們開始吧！」