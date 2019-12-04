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懲罰女兒接手她IG！ 爸曬「另類自拍」反成網紅

2019-12-04 16:23聯合新聞網 綜合報導

爸爸接手女兒IG後，意外成為小網紅。圖擷自instagram
爸爸接手女兒IG後，意外成為小網紅。圖擷自instagram
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美國德州的一對父母在得知15歲女兒瑪德琳（Madelynn），半夜偷溜出門參加男孩舉辦的派對後，他們決定給女兒一點懲罰，不是沒收手機一個月，就是沒收兩星期，但他們可以使用她的社群網站，於是瑪德琳選擇了後者。沒想到爸爸開始上傳一系列「另類自拍」，並成功獲得關注與按讚數，完全成為了「網紅」。

瑪德琳的爸爸拉里（Larry Sumpter）接手女兒的IG後，開始學起青少年PO文，例如躺在床上自拍，並逗趣寫下，「好可愛，以後可能會被刪掉」，或者頭戴假髮穿上短板上衣、在抖音軟體PO有趣視頻、以及車內大聲唱歌、模仿女孩拍照，完美詮釋年輕人的模樣。

爸爸接手女兒IG後，意外成為小網紅。圖擷自instagram
爸爸接手女兒IG後，意外成為小網紅。圖擷自instagram
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自從爸爸接管IG的第一天，瑪德琳就後悔自己的決定，希望可以改成禁用手機一個月，不過調皮的爸爸卻回說，「不行我太投入了，我有好多想PO的玩意，我們將持續兩個星期。」媽媽谭雅（Tawnya）表示，「拉里整個玩上癮，我猜懲罰結束後，他會去辦一個TikTOK帳號。」

有趣的是，爸爸接手女兒的IG後，許多瑪德琳的同學都很期待每日更新，甚至獲得網友的關注，比瑪德琳自己管理時還要爆紅。這另類的懲罰，吸引許多網友留言表示，「好爸爸」、「同樣身為父親，我無法告訴你我有多愛這點子」、「很好的小懲罰，讓人留下深刻的印象」、「太有趣了！」

爸爸接手女兒IG後，意外成為小網紅。圖擷自instagram
爸爸接手女兒IG後，意外成為小網紅。圖擷自instagram
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自拍網紅手機抖音

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