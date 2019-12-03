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女童與海豚共游變噩夢 被拉入水下攻擊全身傷

2019-12-03 21:18聯合新聞網 綜合報導

英國一名女童與家人一起參加跟海豚「共游」的活動，卻突然被海豚拉近水底。圖擷自太陽...
英國一名女童與家人一起參加跟海豚「共游」的活動，卻突然被海豚拉近水底。圖擷自太陽報
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在許多人的印象中，海豚是相當友善的哺乳類動物，很多海洋公園時常舉行訓練師與海豚一起玩耍的特技表演，因此多數人都會認為海豚是相當親人的動物，不料國外日前卻發生一起海豚攻擊女童的意外。英國一名女童與家人一起參加跟海豚「共游」的活動，卻突然被海豚拉進水底，驚險的場面讓在場的教練都無法靠近。

根據《太陽報》報導，年僅10歲的英國女童姚西（Lexi Yeo），日前與家人在墨西哥坎昆（Cancun）度假時，體驗與海豚一起游泳的活動，沒想到在共游途中，卻突然被兩隻原本和善海豚襲擊，甚至不受控制的將她試圖往水底下拉，導致姚西的身體被咬傷流血、瘀青。

當時姚西的媽媽蘿拉（Laura）在一旁目睹全程差點崩潰，儘管教練在一旁吹哨都無法阻止兩隻海豚的瘋狂行徑，直到媽媽在到處尋求教練幫助後，一名教練終於找到機會，阻止海豚繼續攻擊，才順利將姚西救上岸。

送醫後姚西身上多處被嚴重咬傷，所幸最後沒有大礙。事發後該單位的老闆聲稱，海豚通常沒有攻擊性，推測可能是其中有雄性海豚發出賀爾蒙，才導致海豚出現攻擊性，不過姚西的家人對於業者的處理方式相當不滿，表示舉辦海豚共游活動時沒有任何的安全措施，出事後也沒有任何的慰問。對此該單位只回應，事件還在調查當中，也會和姚西家人保持聯繫。

女童被咬的全身是傷。圖擷自太陽報
女童被咬的全身是傷。圖擷自太陽報
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海豚英國墨西哥

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