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經濟不景氣到這地步？泰國連棺材都被偷

2019-12-03 21:12聯合新聞網 綜合報導

泰國一間棺材店屢屢傳出失竊事件，令老闆相當無奈。圖取自／泰國頭條新聞
泰國一間棺材店屢屢傳出失竊事件，令老闆相當無奈。圖取自／泰國頭條新聞
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誰能如此大膽，竟然連棺材都敢偷？泰國日前傳出棺材失竊案，受害的棺材店老闆表示，近來發生過好幾次偷竊事件，但被偷走的都是較為普通的木質棺材，老闆便想當成做善事，不願再去追究。不料，這次被偷的卻是價格昂貴的的棺材，令老闆相當無奈。

根據《泰國頭條新聞》報導，事件發生在泰國的武里南府，一間棺材店的棺材屢屢被偷，令老闆相當無奈。報導指出，該棺材店白天有安排人員顧店，晚上雖無人看守，但店門仍會開著。老闆表示，自己為了給顧客方便，讓客人可以先透過電話訂棺材，自行從店裡拿走後再進行付款。

本月3日，老闆發現店內的一副棺材不見了，且遲遲沒等到有人來電，便推測棺材應該是被人偷走了。他表示，以前被偷走的棺材多是價格600到800泰銖（約新台幣600到800元）的木質棺材，但這次被偷的卻是價值4500泰銖（約新台幣4535元）的高級棺材，令他懷疑是否為同業所為。

老闆推測，或許是同行的棺材店生產不及導致店內缺貨，又遇到客人急需，才會出此下策，但也不排除是有經濟困難的人所為。棺材店老闆提到，以前棺材被偷，他都會當作做善事，不願去追究責任，但今起事件發生後，他決定在店內安裝監視攝影機，追出偷竊的犯人。

泰國一間棺材店屢屢傳出失竊事件，令老闆相當無奈。圖取自／泰國頭條新聞
泰國一間棺材店屢屢傳出失竊事件，令老闆相當無奈。圖取自／泰國頭條新聞
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泰國棺材偷竊

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