月薪13萬元卻執意住凶宅 獨居男吐真相引人熱淚

2019-12-03 19:48 聯合新聞網 綜合報導



日本一名男子月收入達台幣13萬元，卻仍執意住在凶宅中。示意圖／ingimage 分享 facebook

租屋、買房最怕遇上「不乾淨」的房子，但卻有人特意選擇凶宅住，還大讚凶宅的優點？日本一名獨居男子月收達50萬日圓（約新台幣13萬元），卻仍執意住在前房客上吊的凶宅中。日前他在接受訪問時，坦言自己住凶宅的真正原因，讓不少網友熱淚盈眶。

近日，日本綜藝節目《跟拍到你家（家、ついて行ってイイですか？）》訪問到一名53歲的獨居男子高野一德。高野是一名計程車司機，因夜班的收入較高，目前多以開夜車為主。他也為自己訂下目標，每天的收入至少要有4萬日圓（約新台幣1.1萬元），統計下來每月月收達50萬日圓。

高野目前獨居在埼玉縣川口元鄉附近，家中只有一室一廳，客廳與廚房約5.4坪、臥室約2.7坪，每個月的房租只要5.5萬日圓（約新台幣1.5萬元），是相當便宜的價格！他透露，自己住的其實是間凶宅，前房客曾在樓梯口上吊而亡，但該房子的屋齡僅5年，且2017年時曾翻新過，再加上自己沒有太多的忌諱，便這麼住了2年半多的時間。

高野坦言，自己曾有過一段失敗的婚姻，當時他因工作忽略家庭，一年半的時間僅有三周待在家中，令妻子忍無可忍，憤而在他初見兒子當天提出離婚。兒子在5歲時有自閉症傾向，在前妻的限制下，高野只能透過電話與兒子聯繫，但現齡12歲的兒子進入叛逆期，每次打電話過去都會被兒子敷衍，甚至還會被掛電話，令他相當難過。

「我能做到的，也只有給予經濟上的支援了」，高野認為是自己沒有給妻小一個幸福溫暖的家庭，便希望透過其他方式，為孩子的未來出一份心力。高野自願每月給前妻比一般行情更高的15萬日圓（約新台幣4萬元）當作贍養費，另外還會支付5萬日圓（約新台幣1.4萬元）給父母當作孝親費。

高野表示，扣除每月支付的贍養費、孝親費，再加上生活開銷，一個月真的存不了多少錢，自己也是為了節省花費，才會住在凶宅中。儘管生活辛苦，但高野仍希望在自己力所能及的時候，為妻子與兒子付出關懷，希望藉此彌補當初的遺憾與錯誤。