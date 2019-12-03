親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

政治「偽」網紅與假訊息的距離 以蔡英文學歷爭議為例

綠切割「卡神」？她找出謝長廷活動 楊蕙如無所不在

月薪13萬元卻執意住凶宅 獨居男吐真相引人熱淚

2019-12-03 19:48聯合新聞網 綜合報導

日本一名男子月收入達台幣13萬元，卻仍執意住在凶宅中。示意圖／ingimage
日本一名男子月收入達台幣13萬元，卻仍執意住在凶宅中。示意圖／ingimage
分享

租屋、買房最怕遇上「不乾淨」的房子，但卻有人特意選擇凶宅住，還大讚凶宅的優點？日本一名獨居男子月收達50萬日圓（約新台幣13萬元），卻仍執意住在前房客上吊的凶宅中。日前他在接受訪問時，坦言自己住凶宅的真正原因，讓不少網友熱淚盈眶。

近日，日本綜藝節目《跟拍到你家（家、ついて行ってイイですか？）》訪問到一名53歲的獨居男子高野一德。高野是一名計程車司機，因夜班的收入較高，目前多以開夜車為主。他也為自己訂下目標，每天的收入至少要有4萬日圓（約新台幣1.1萬元），統計下來每月月收達50萬日圓。

高野目前獨居在埼玉縣川口元鄉附近，家中只有一室一廳，客廳與廚房約5.4坪、臥室約2.7坪，每個月的房租只要5.5萬日圓（約新台幣1.5萬元），是相當便宜的價格！他透露，自己住的其實是間凶宅，前房客曾在樓梯口上吊而亡，但該房子的屋齡僅5年，且2017年時曾翻新過，再加上自己沒有太多的忌諱，便這麼住了2年半多的時間。

高野坦言，自己曾有過一段失敗的婚姻，當時他因工作忽略家庭，一年半的時間僅有三周待在家中，令妻子忍無可忍，憤而在他初見兒子當天提出離婚。兒子在5歲時有自閉症傾向，在前妻的限制下，高野只能透過電話與兒子聯繫，但現齡12歲的兒子進入叛逆期，每次打電話過去都會被兒子敷衍，甚至還會被掛電話，令他相當難過。

「我能做到的，也只有給予經濟上的支援了」，高野認為是自己沒有給妻小一個幸福溫暖的家庭，便希望透過其他方式，為孩子的未來出一份心力。高野自願每月給前妻比一般行情更高的15萬日圓（約新台幣4萬元）當作贍養費，另外還會支付5萬日圓（約新台幣1.4萬元）給父母當作孝親費。

高野表示，扣除每月支付的贍養費、孝親費，再加上生活開銷，一個月真的存不了多少錢，自己也是為了節省花費，才會住在凶宅中。儘管生活辛苦，但高野仍希望在自己力所能及的時候，為妻子與兒子付出關懷，希望藉此彌補當初的遺憾與錯誤。

凶宅獨居離婚

相關新聞

疑夫出軌...惡妻徒手掐爆下體讓他「碎蛋」慘死

2019-12-03 20:11

胎兒超音波照驚見亡父吻孫女 畫面催淚感動網友：孩子的守護天使

2019-12-03 20:37

男誘拐兩未成年少女 包吃包住竟只為培育「地產女王」

2019-12-03 16:01

影／員工太粗心！「瘋狂波浪」保險桿鬆開甩飛6遊客

2019-12-03 14:34

神力女超人是真的！ 2500年前墓穴挖出亞馬遜戰士遺骸

2019-12-03 13:03

麥當勞推妙招「單手拿套餐」 他一試悲劇了！

2019-12-03 11:07

日本皇室警察重機要價3530萬日圓 網驚：可以變身？

2019-12-02 21:59

男人再壯都「不舉」！網瘋「椅子挑戰」 唯女人做的到

2019-12-02 17:23

她見10元紙鈔遭寫字 細看內文哭慘

2019-12-02 17:03

受雇打掃超恐怖垃圾屋 花7小時還原後網友驚呆了

2019-12-02 15:50

200kg鋼琴家遭飛機馬桶吸住！崩潰呼救「我不想死在馬桶上」

2019-12-02 14:03

找回心跳聲！新娘邀「神秘嘉賓」 讓新郎驚喜淚崩

2019-12-02 12:18

她火車上吃蛋遭罵臭 英女嗆「小心點」被控騷擾罪

2019-12-02 12:16

日本花5年研發「透明橡皮擦」 只為一個原因超貼心

2019-12-01 21:10
看更多

熱門文章

美亞太助卿：不稱台灣是國家 信守一法三公報

2019-12-03 06:54

100美元買的倉庫舊車 24年後被馬斯克以近百萬美元標走

2019-12-02 23:31

百年歷史景點再傳失火！塞尚最愛的南法咖啡廳「兩個男孩」燒毀

2019-12-02 22:28

道瓊大跌268點 川普推特又引發貿易疑慮

2019-12-03 06:39

香港爭議 陸對美祭制裁

2019-12-03 00:01

神力女超人是真的！ 2500年前墓穴挖出亞馬遜戰士遺骸

2019-12-03 13:03

日本皇室警察重機要價3530萬日圓 網驚：可以變身？

2019-12-02 21:59

南非菁英學校女狼師 7年至少染指5名未成年男學生

2019-12-03 17:05

英女王駕崩消息瘋傳 王室這樣解釋

2019-12-03 08:51

美簽「香港法案」陸反制 美國務院、非政府組織皆回應

2019-12-03 07:16

麥當勞推妙招「單手拿套餐」 他一試悲劇了！

2019-12-03 11:07

被川普嘲笑兩年多 前FBI律師佩吉打破沉默受訪、推文

2019-12-03 05:01

川普：香港法無助美中協商 羅斯：沒談成就加關稅

2019-12-03 07:40

第二波反制？環時：將公布美企黑名單 報復新疆法案

2019-12-03 11:28

川普宣稱美中貿易協議無截止期限 明年大選後再簽更好

2019-12-03 19:01

製造數據令人失望 貿易停滯拖累美股

2019-12-03 05:37

世界遺產遭火噬！澳洲藍山遺產區20%燒毀 生態家：全球悲劇

2019-12-03 15:20

男誘拐兩未成年少女 包吃包住竟只為培育「地產女王」

2019-12-03 16:01

投下160億日元！東京巨資買島 為配合美軍登陸演習

2019-12-02 21:26

安德魯王子性醜聞女主角首次受訪 爆料「他是令人厭惡的舞者」

2019-12-03 09:17

習近平攬外援 中俄同聲批美

2019-12-03 00:28

Nikon相機二哥地位不保？ 今年度銷量將輸給SONY

2019-12-02 22:54

油國放話擴大減產 油價飆

2019-12-03 00:03

英2正妹通過魔鬼步兵訓練 成為首批能上戰場殺敵的女兵

2019-12-03 14:09

CNN：為與陸爭鋒 美海軍花6830億元訂9艘先進核潛艇

2019-12-03 16:01

陸企4倍薪挖角！韓電池、半導體與航空業人才流失嚴重

2019-12-03 18:06

受夠了！靠仇恨養大的政黨 義大利人為何不再忍了

2019-12-03 10:00

換囚！加國前副總理籲以孟晚舟換回中國拘捕的2加國人

2019-12-03 11:48

任天堂Switch持續狂賣 家機掌機合一、人氣遊戲是關鍵

2019-12-02 22:24

月薪13萬元卻執意住凶宅 獨居男吐真相引人熱淚

2019-12-03 19:48

影／涉入學舞弊星二代網紅復出 網友轟：回去躲好！

2019-12-03 14:57

英男星休葛蘭踏入政壇！呼籲選民技巧性投票阻止脫歐

2019-12-03 14:48

川普：明年大選後再與中國敲定協議可能比較好

2019-12-03 19:20

貿易戰新戰場！美擬對700億法國商品加徵最高100％關稅

2019-12-03 11:16

陸反制／傳中美貿易談判又中斷

2019-12-03 00:28

氣候會議／中國重啟燃煤電廠 與巴黎協定承諾背道而馳

2019-12-03 09:21

印度海灘白色毒泡沫 釀新一波汙染危機

2019-12-02 21:09

疑夫出軌...惡妻徒手掐爆下體讓他「碎蛋」慘死

2019-12-03 20:11

美元跌至兩周來低點 因美國製造業數據不佳

2019-12-03 08:02

美擬對法國24億美元產品加徵關稅 報復美企遭課數位稅

2019-12-03 07:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top