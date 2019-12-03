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影／員工太粗心！「瘋狂波浪」保險桿鬆開甩飛6遊客

2019-12-03 14:34聯合新聞網 綜合報導

泰國傳出遊樂設施意外，因工作人員未仔細檢查，導致乘客玩到一半被甩飛。圖擷自Twi...
泰國傳出遊樂設施意外，因工作人員未仔細檢查，導致乘客玩到一半被甩飛。圖擷自Twitter
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泰國11月30日傳出遊樂設施傷人的意外，一台名為「瘋狂波浪」的設施因工作人員忘記檢查器材的保險桿，導致機器運轉時保險桿彈開，六名遊客當場飛出車外，其中有4名受傷，最嚴重的13歲女孩左腿骨折。

曼谷郵報》報導，泰國中部華富里府（Lop Buri）日前舉辦冬季園遊會，當中的「瘋狂波浪」設施會由下至上高度旋轉相當刺激，吸引許多人一試。結果工作人員並未徹底進行安全檢查，未將左方的保險桿鎖緊，使其在運行的過程中突然鬆開，6名乘客飛出設施外。

現場影片拍到，機器在上昇過程中，左方保險桿向上抬起，6名旅客就在下墜的過程中被甩出車外，有一人甚至飛到平台之外，重摔在水泥地上。事發後機器緊急停止，彈飛的遊客餘悸猶存從地板上爬起。

泰國警方已尋找當時目擊者釐清責任歸屬，飛出車外的6名旅客中有4人受傷。除了傷勢較嚴重的一名13歲少女外，其他人當天便已返家休息。

泰國遊樂園

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