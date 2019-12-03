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神力女超人是真的！ 2500年前墓穴挖出亞馬遜戰士遺骸

2019-12-03 13:03聯合新聞網 綜合報導

考古學家在亞美尼亞的墓地中發現一名女戰士的遺骸，地點與傳說中「亞馬遜女戰士」生活...
考古學家在亞美尼亞的墓地中發現一名女戰士的遺骸，地點與傳說中「亞馬遜女戰士」生活的地方相近。圖擷自每日郵報
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美國DC漫畫知名人物「神力女超人」隨著電影上映而備受討論，電影中英勇神武的女戰士形象身植人心。如今這些人物可能不只是傳說，考古學家在亞美尼亞挖到女性的遺骸，它的身上布滿傷痕，疑似就是傳說中的「亞馬遜女戰士」。

據英國《每日郵報》報導，考古學家韋迪安（Anahit Khudaverdyan）領導的團隊，在亞美尼亞洛里省挖出一具遺骸，研判死者為女性，骨骼上滿是戰鬥時留下的傷痕，應是死於2500年前的一場戰爭中。另外，研究人員從她手臂、胸部肌肉發達，及她墳墓中存有大量金銀財寶，顯示這名女性應是位地位很高的女戰士。

這是同一地點第二次挖出古代女戰士的骨骸，也正好與傳說中「亞馬遜女戰士」居住的地點相近。相傳西元前8至6世紀，這群戰士住在今日土耳其北部，後來隨著希臘人向外殖民，而被趕往其他地方居住。如今考古證據出爐，似乎更加驗證亞馬遜女戰士的真實性。

古希臘神話中記載的亞馬遜女戰士，曾在特洛伊戰爭時幫助特洛伊人打勝仗，並稱他們「與男人平分秋色」。她們也曾出現在大力神海克力士（Hercules）神話中，DC漫畫的神力女超人便是以該傳說為藍本創作。

DC漫畫中的神力女超人以傳說中的「亞馬遜戰士」為藍本。圖擷自Gamespot
DC漫畫中的神力女超人以傳說中的「亞馬遜戰士」為藍本。圖擷自Gamespot
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考古希臘神力女超人

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