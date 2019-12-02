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受雇打掃超恐怖垃圾屋 花7小時還原後網友驚呆了

2019-12-02 15:50香港01 記者李梓媛／報導

南韓一名鐘點清潔工受雇打掃恐怖垃圾屋。 圖／Naver打掃論壇
南韓一名鐘點清潔工受雇打掃恐怖垃圾屋。 圖／Naver打掃論壇
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打掃屋企，總令人覺得煩厭，寧花錢請「鐘點」做清潔。近日，一名韓國鐘點於Naver的打掃論壇發文，貼出「歷代恐怖垃圾屋」的照片，引來網民熱烈討論。

不少人覺得打掃麻煩，都會定期請鐘點女工。近日，韓國一名鐘點工於論壇上發文，分享自己最近於打掃期間遇見的「歷代級垃圾屋」。他表示，近日接到一宗在「officetel」（住商大樓）打掃的工作。上到去之後，差點被眼前的「光景」嚇暈，並表示「是我看過最嚴重的情況」。

看見如此駭人的照片後，不少網民留言表示驚訝，「的確是有史以來最恐怖」、「真的是太驚人了」、「到底屋主是怎樣生活」、「能這樣生活的人，從另一種層面來說也是非常厲害」。另外，亦有不少網民表示，大學住宿舍、當兵的時候，真的遇過這樣不講究衛生的同房。

除了感嘆屋主驚人的「忍耐力」之外，網民亦對樓主的「清潔能力」讚不絕口。樓主表示，當天由早上9點工作到下午4點，足足花了7個小時才能將單位「還原」至該有的樣貌，而屋主則付了超過一百萬韓圜（超過港幣6千6百元，約新台幣2萬6千元）作清潔費用。

讓人看了噁心的馬桶，清潔完後彷彿新的一樣。 圖／Naver打掃論壇
讓人看了噁心的馬桶，清潔完後彷彿新的一樣。 圖／Naver打掃論壇
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洗臉盆從骯髒不堪變的清潔溜溜。 圖／Naver打掃論壇
洗臉盆從骯髒不堪變的清潔溜溜。 圖／Naver打掃論壇
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浴室清潔完後煥然一新。 圖／Naver打掃論壇
浴室清潔完後煥然一新。 圖／Naver打掃論壇
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文章授權轉載自《香港01》

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