男人再壯都「不舉」！網瘋「椅子挑戰」 唯女人做的到

2019-12-02 17:23 聯合新聞網 綜合報導



近日國外流行一項「椅子挑戰」（Chair Challenge），令人不解的是，挑戰成功者多為女生，男生幾乎失敗，因此被冠上「只有女生才可以做到」的名號，這項挑戰目前在網上吹起一股熱潮。

據《太陽報》報導，這項「椅子挑戰」的挑戰者一開始要面向牆壁，接著後退三個腳掌長，再彎下腰成90度，並將頭靠在牆壁上，然後抓起椅子抬到胸前，最後將其抱起並重新挺起腰桿。

32歲的克里斯蒂娜（Krystyna Sorrentino）和她29歲的未婚夫德文（Devin）一起進行挑戰。影片中可見，纖細的克里斯蒂娜輕鬆完成考驗，相反之下，壯碩的德文卻怎樣也無法站起來。影片在網上曝光，引發許多網友討論「為何男生無法挑戰成功的原因。」

美國科學家傑里米·約翰遜（Jeremy Johnson）表示，這跟重心有關，大部分女生重心低於臀部，而男生則在胸部，因此女生彎下腰重心在腳上，相較之下比男生來的更為穩定。

另外劍橋大學的布萊恩·福特（Brian Ford）教授則認為，女生的重心比男生低不是影響結果的因素，多數男生未能完成挑戰主要與腳掌大小有關，一般男生的腳比女生來的要大，男生2個步伐約為60公分，女生為50公分，「因此男生距離牆壁較遠，須施力的距離大於女生，且彎腰時腰部會更向下傾，造成男生較難挑戰成功」。