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她火車上吃蛋遭罵臭 英女嗆「小心點」被控騷擾罪

2019-12-02 12:16香港01 李福源

示意圖。圖片來源／ingimage
示意圖。圖片來源／ingimage
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英國50歲女子米茲（Samantha Mead）今年9月乘坐火車上班，疑不滿來自南美洲的女乘客施托特爾（Erika Stoter）吃的水煮蛋「太臭」，令她反胃兼作嘔，因而惡言相向。事後米茲被控故意造成騷擾罪，並被判罰款1500鎊（約1.5萬港元），但法官認為她的行為不構成種族歧視

米茲續出言威嚇稱：「妳不知道我是誰，小心點！妳想到外面去嗎？」施托特爾答道：「妳不覺得這樣做，太不適合妳的年幾嗎？」施托特爾下車後逕向一名警員投訴，聲稱因為正在節食，要在特定時間吃雞蛋，所以才會在火車上進食，惟其時米茲已離開車站，直到5日後才被警方攔下帶去問話。

米茲在庭上辯稱，本身健康有問題，需要服藥，因此才特別覺得那份水煮蛋早餐令人作嘔，絕非針對施托特爾本人。最終米茲的種族歧視罪名不成立，但仍被裁定故意騷擾施托特爾，須罰款750鎊（約7500港元），另外賠償施托特爾750鎊。

米茲續出言威嚇稱：「妳不知道我是誰，小心點！妳想到外面去嗎？」施托特爾答道：「妳不覺得這樣做，太不適合妳的年幾嗎？」施托特爾下車後逕向一名警員投訴，聲稱因為正在節食，要在特定時間吃雞蛋，所以才會在火車上進食，惟其時米茲已離開車站，直到5日後才被警方攔下帶去問話。

米茲在庭上辯稱，本身健康有問題，需要服藥，因此才特別覺得那份水煮蛋早餐令人作嘔，絕非針對施托特爾本人。最終米茲的種族歧視罪名不成立，但仍被裁定故意騷擾施托特爾，須罰款750鎊（約7500港元），另外賠償施托特爾750鎊。

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文章授權轉載自《香港01》

種族歧視雞蛋英國

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