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海上驚見「筋肉白鯨」！水面下竟藏有巨石強森的身材

2019-11-30 20:22香港01 謝茜嘉

日本網友發揮創意畫出白鯨的理想下半身。圖翻攝自twitter
日本網友發揮創意畫出白鯨的理想下半身。圖翻攝自twitter
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日前網路上瘋傳為鴨畫身的挑戰，沒想到最近日本Twitter竟瘋傳一張「白鯨上水」的照片，只見牠上半身竟然擁有不少男士夢寐以求的腹肌，誇張的程度吸引大批日本網友熱烈討論。他們為白鯨創作下半身，結果不負眾望，原本可愛的白鯨搖身一變成「筋肉鯨」，不少人表示十分趣怪，「牠絕對是白鯨界的男神」、「我到底看了些甚麼」。

日本Twitter近日瘋傳一張白鯨露出水面的圖片，令人驚歎的是，白鯨腹部朝天時展示了爆肌身材，猶如一名擁有6塊腹肌的大隻佬。圖片引起大批網民討論，表示其上半身極度引人遐想，而且白鯨可愛的樣子與健碩的身型有巨大反差萌，非常爆笑。

日本網友發揮瘋狂創意畫出理想的下半身。不少極具幽默的作品出現，圖中白鯨變成爆肌男人、搖滾吉他手、正在健身的大隻男、甚至是異形等，果然充滿想像力。

部分人表示從未見過擁有如此身材的鯨魚，又指網友的幻想千奇百趣，「這還是鯨魚嗎」、「牠是人扮的，我早就知道了」、「連鯨魚亦可以做健身，認輸了」。

據了解，這張照片其實早於2016年出現，當時是由一位加拿大攝影師大衛（David Merron）所拍，他意外地拍到一條擁有爆肌的雄性白鯨浮上水面，其後一群雌性白鯨簇擁着牠，這個後宮三千的畫面讓大衛不禁笑稱：「他看起來為了泡妞在健身房泡了很多天。」

日本網友發揮創意畫出白鯨的理想下半身。圖翻攝自twitter
日本網友發揮創意畫出白鯨的理想下半身。圖翻攝自twitter
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日本網友發揮創意畫出白鯨的理想下半身。圖翻攝自twitter
日本網友發揮創意畫出白鯨的理想下半身。圖翻攝自twitter
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延伸閱讀：

【男士恩物】靠「腹肌神器」一秒變猛男　神奇程度引網民熱議

【高手在民間】網瘋傳「為鴨畫身」挑戰　千奇百趣形象引網民笑爆

文章授權轉載自《香港01》

鯨魚健身攝影

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