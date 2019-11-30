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高以翔要回家了！傳將安眠金寶山 與鄧麗君當鄰居

他喝茫「誤睡」妻子雙胞胎姐 醒後發現事情大條了

2019-11-30 11:21聯合新聞網 綜合報導

他帶妻子回娘家，酒後亂性導致3年婚姻告吹。示意圖／ingimage。
他帶妻子回娘家，酒後亂性導致3年婚姻告吹。示意圖／ingimage。
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近日有網友在國外論壇上發文，為了參加岳母的生日派對，他開了五小時的車抵達妻子娘家，到了派對現場幾杯黃湯下肚的他，因不勝酒力想到妻子幼時房間休息，他到房間發現妻子躺在床上，慾火焚身的他與妻子完事準備下床到浴室沖洗時，看到妻子站在房門口，這才發現原來與他親熱的是妻子的雙胞胎姐姐。

原Po在《reddit》上發文，他表示自己與妻子結婚3年，婚姻生活幸福美滿，直到上周參加岳母的慶生派對一切都變了。起初他並不想回妻子娘家參加派對，但只有他會開車，他還是得送妻子回家，出發前他們還因為收拾行李而起了小口角。

二人在五小時的車程中和好，並興致勃勃的抵達妻子娘家，到了派對現場眾人開心的祝賀岳母生日，原Po與妻子的家人輪流敬酒，並跟妻子的舅舅相談甚歡，最終不敵酒力的他，在岳父的勸說下回到妻子幼時住的房間休息。

他打開房門看到金色捲髮的妻子，穿著白色絲綢睡衣在床上休息，禁不起誘惑的他與妻子行房事，完事之後他下床準備沖洗時，看見妻子在門口目瞪口呆的盯著他，他立刻回頭看床上的女子，才發現原來剛才與他纏綿的人是妻子的異卵雙胞胎姐姐。

妻子見狀崩潰大哭，原Po不斷喊著「對不起」，那天晚上他一個人睡在車上，妻子無法原諒他的荒唐行為，目前雙方正協議離婚。而網友看了文章不敢置信，有人認為是創作文「我對這是虛構的事實感到安慰」；也有人質疑「為什麼您妻子的雙胞胎姐妹在您妻子的房間」，儘管疑點重重，原Po的酒後亂性讓自己失去心愛的妻子，也失去了名譽。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Reddit雙胞胎婚姻離婚

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