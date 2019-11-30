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影／泰性感女星挑戰「鍋鏟拋蛋」 網友對錯焦：蛋在哪？

2019-11-30 11:37聯合新聞網 綜合報導

Namwan Raknapak挑戰鍋鏟拋蛋。 圖／IG
Namwan Raknapak挑戰鍋鏟拋蛋。 圖／IG
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泰國近來一段影片在IG上爆紅，一名正妹在晚餐時間和廚師學習「鍋鏟拋接雞蛋」，雖然廚師細心指導，最後還是以「破蛋」失敗收場，正妹也尷尬的笑，但是大家目光可能都不是在「蛋」身上，而是這名正妹穿著低胸洋裝，讓網友直呼「哪裡有蛋？我瞎了」

這名影片中的正妹其實是泰國當紅28歲女星Namwan Raknapak，日前她在IG上貼出一段影片，她與一名小女孩在與廚師學習用鍋鏟拋蛋技巧，看到旁邊的廚師把雞蛋鏟起後，往上高拋，迅速用鍋鏟接住，讓Namwan Raknapak跟小女孩看得目瞪口呆，接著換她挑戰。

結果Namwan也照步驟迅速的把雞蛋鏟起，往上高拋，結果仍是沒有接到，以「破蛋」失敗收場，她也尷尬地笑了笑，但是整段影片大家注意的其實都不是「雞蛋」，而是Namwan那天穿著一襲低胸細肩帶的洋裝，好身材若隱若現，整段影片中「胸器」晃啊晃的，讓不少人的視線也無法移開。

28歲女星Namwan Raknapak是泰國一名模特兒以及演員，因參加實境秀《The Face Thailand 2》而人氣大漲，因為她有超火辣身材及美麗的臉蛋，IG的粉絲也多達86萬，她也不吝嗇分享自己的好身材，常在IG分享自己穿著性感服裝的照片，並透露健身來維持自己的完美體態。

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ขอนั่งพักแป๊ปนึง ⏳⌛ #goodnight

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ไปให้ถึงเป้าหมาย ✌✌

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正妹模特兒健身

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