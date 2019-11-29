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賴清德特勤支援警力 車禍5人受傷送醫

男子抓起女友5個月大女嬰猛搖 造成她心臟病中風而亡

2019-11-29 16:49聯合新聞網 綜合報導

卡姆羅夫斯基將女友的女兒猛烈搖晃，造成她傷重致死。圖擷自大福克斯先驅報
卡姆羅夫斯基將女友的女兒猛烈搖晃，造成她傷重致死。圖擷自大福克斯先驅報
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美國北德科塔州（North Dakota）一位20歲男子趁女友外出採購時，將她5個月大的女兒抓起劇烈搖晃，造成女嬰出現3次心臟病和2次中風發作，等到男子發現女嬰出現異狀時才將她送醫，可惜女嬰最後仍因「創傷性腦損傷（Traumatic Brain Injury）」不幸身亡，而男子近期也遭法院判處22年有期徒刑，但女嬰家屬仍無法接受。

根據英國「太陽報」報導，這位男子名叫卡姆羅夫斯基（Mason Kamrowski），他在去年5月時承認謀殺女友的女兒萊默（Brynley Rymer），當天他趁著女友外出購物時，將萊默抓起猛晃，直到發現她出現異狀，才將萊默送往醫院，再轉院的過程中，萊默出現了3次心臟病和2次中風發作的症狀，之後便在發作後第二天傷重身亡，事後病理學家指出萊默是因為劇烈搖晃造成創傷性腦損傷而身亡。

對此，卡姆羅夫斯基和檢察官達成認罪協議，原本可能被判處無期徒刑的罪行，被降為有期徒刑22年，並可獲得5年緩刑，根據「大福克斯先驅報」報導，法院在27日宣判決議，令女嬰家屬不滿，他們對認罪協議的內容感到憤怒，表示「一旦22年過去了，他仍然有機會做自己的事情。那公平嗎？」

中風心臟病虐童

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