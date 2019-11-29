被奧客飆罵三小時經理才出現 她怒：幹嘛不早點來？

2019-11-29 15:26 聯合新聞網 綜合報導



女性職員因為適逢連假無法供貨遭到客戶飆罵。示意圖／ingimage 分享 facebook

對於服務業而言，遇到「奧客」可說是工作中最痛苦卻也最難以避免的狀況了，然而，如果你身後的老闆還是個不聞不問的「豬隊友」，更可說是欲哭無淚。

根據Career Connection報導，日前日本一名中年女性職員便在網路上分享了一則她自己遇到的衰事。她在中元連假遇到顧客要採購某樣缺貨的祭祀用品，由於日本習俗在中元連假掃墓，大部分的公司行號都沒有營業，她一時之間也沒辦法調貨，只好向客戶道歉。想不到顧客對她大聲咆哮，以「廢物」、「白痴」等詞語，怒罵她將近一個小時。

不僅如此，顧客還要求賣場負責人出面處理，由於賣場負責人也不在，女子只好請主管出面，原以為可以讓事情告一個段落，想不到客人繼續飆罵她和主管整整三個小時。就算主管慎重地道歉了，該客人依舊不滿意，還要求「不是道歉就可以了，拿出誠意來！」

最後，是因為其他客人去通報，客服部經理才出面將該顧客請至接待室。「結果，那個客人最後一邊大聲嚷嚷著『果然還是要男人才明白事理嘛，女人家什麼都不懂！』最後什麼都沒買就走了。」

面對女性職員遇到這種不合理的對待，經理最後也只是說了一句「辛苦了」就草草結束。雖然那名客人最後被列入拒絕往來的黑名單中，但這名職員還是忍不住說「那經理幹嘛不早點出來就好了？」