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奇蹟！女兒病床邊喊肚餓 昏迷一個月母親突睜眼餵奶

2019-11-29 10:31香港01 方蕙珊

費雷拉突然張開雙眼餵哺母乳，令在場人士嘖嘖稱奇。（Youtube截圖）
費雷拉突然張開雙眼餵哺母乳，令在場人士嘖嘖稱奇。（Youtube截圖）
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母愛偉大！阿根廷42歲女子費雷拉（Maria Laura Ferreyra）遇襲昏迷病榻一個月，某日，2歲幼女到醫院探望在病床邊說肚子餓，出於母性，費雷拉突然張開雙眼，且很自然地掀起衣角餵哺母乳，奇蹟場面令人動容！

費雷拉早前在阿根廷北部城市聖弗朗西斯科（San Francisco）騎乘摩托車時遇襲，重重摔倒地上，頭部重創。醫生診斷費雷拉有腦幹死亡的風險，一度建議家屬準備捐出她的器官。費雷拉的丈夫德爾加多（Martin Delgado）表示，醫生當時說的話對任何人來說都「不中聽」，但他仍深信總有轉機，妻子終有一天會醒來。

費雷拉在出事後15日接受檢查，醫生發現她體內負責肌肉活動的神經系統有反應，只是她仍處於昏迷狀態，直至上周，奇蹟出現了。

當地媒體報導，費雷拉的2歲女兒到醫院探望母親，坐到床邊「喊肚子餓」，原本仍昏迷的費雷拉此時突然張開雙眼，很自然地掀起衣角，抱著女兒餵哺母乳。

德爾加多說，雖然費雷拉尚未完全恢復意識，但當日仍然認得出並輕撫女兒，「這是神奇且獨特的時刻，我們都哭了，看見母女互相擁抱，這種母性本能真是太神奇！」

與妻子育有3名子女的德爾加多表示，子女在費雷拉遇襲後承受了不少痛苦，希望行兇者最終會落網，正義得以彰顯。

延伸閱讀：

台女醫護車禍亡捐出器官　6人獲新生　死者父最後一吻令人垂淚

牙痛到政府醫院求診　少女「藥物過敏猝死」　真相竟是被姦後毒殺

文章授權轉載自《香港01》

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