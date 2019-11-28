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倫敦夫婦徵「狗狗照顧人」年薪百萬住豪宅 網友看法兩極

2019-11-28 18:13聯合新聞網 綜合報導

有一對倫敦夫婦開出年薪約台幣126萬元的條件尋找愛犬的照顧人，而獲得這份工作的人...
有一對倫敦夫婦開出年薪約台幣126萬元的條件尋找愛犬的照顧人，而獲得這份工作的人也能住進豪宅中。示意圖非文中房屋。圖／ingimage
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許多人都希望自己的工作最好能住得近薪水又多，而國外就有人徵求寵物照顧者，不但能住豪宅，年薪還高達百萬。英國倫敦一對夫婦正為他們飼養的2隻黃金獵犬尋找照顧人，工作內容除了要照顧狗狗外，還需要包辦所有的家事，包含打掃和煮晚餐等工作，而照顧人在工作期間可以住在豪宅中，其年薪高達32,000英鎊（新台幣約126萬元），消息一出後，引起網友不同看法。

根據英國「每日郵報」報導，英國倫敦肯辛頓的這對夫妻開出了徵人條件，他們想替愛犬米洛（Milo）和奧斯卡（Oscar）尋找照顧人，負責牠們的起居，獲得這份工作的人不但能住在6層連排豪宅中，還能與狗狗互動，但同時也要負責清潔和做飯的工作，應徵內容寫道希望應徵者能偶爾做些清淡的晚餐，並適應純素食，這對夫婦需要人包辦豪宅的所有事物，並對狗狗完全負責。

對此，有網友表示「那2隻狗狗看起來好可愛，我要去哪應徵？」、「聽起來是一個很棒的工作」、「太好了吧！大家都想應徵」、「我也想去」。但也有網友表示這個薪水不夠在倫敦生存，而且雇主只是想要一個僕人不是狗狗照顧人，「這是一個奴隸的工作機會…在倫敦只有32k英鎊……不用了謝謝」、「他們想要便宜的管家…就這麼簡單」、「可愛的狗，但在倫敦這些錢不能生存」、「所以基本上就是一個管家，照顧狗只是其中一個職責」。

倫敦薪水寵物奴隸

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