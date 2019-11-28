女全裸做「肛門日光浴」稱獲正能量 專家：需適量否則罹癌

2019-11-28 15:14 聯合新聞網 綜合報導



梅根自稱是治療師，在網上貼出自己做「肛門日光浴」的照片，聲稱自己因此獲得許多能量。圖擷自 Instagram 分享 facebook

許多外國人喜歡在有太陽的日子做全身日光浴，除了讓膚色曬得健康點，也希望獲得一些維他命D。

美國加州一位金髮美女在社群軟體Instagram上自稱為治療師，她表示自己每天都會做日光浴，過程中會將全身衣物脫光並張開雙腿，讓肛門照射到充足的陽光，她聲稱曬30秒肛門等同於穿著衣服曬太陽一整天，可使自己獲得能量，睡眠品質、創造力也會變好，對此，營養學教授表示對屁股曬一些太陽並沒有那麼古怪，但是需要適量才可平衡皮膚癌的風險。

根據「Inverse」網站報導，這位女子名叫梅根（Meagan），她在Instagram上貼出自己做日光浴的照片，只見她雙腳張開，露出自己的下體曝曬於陽光照射之下，她解釋這種曬法源自於東方古老道教習俗，將女性陰部和會陰處視為「生命之門」，是能量進出的門戶。

梅根聲稱這種曬法使她的創造力和睡眠品質皆提升，也使她的精神狀況變得更好，不用靠咖啡提神，她說自己每天會花30秒到5分鐘進行「肛門日光浴」，而這30秒的日曬等同於一整天穿著衣服曬太陽的量。

對於「肛門日光浴」是否真的有助益？羅格斯大學（Rutgers）營養學教授兼營養科學系主任米勒（Joshua Miller）表示對屁股曬太陽並沒有那麼奇怪，暴露在陽光下的皮膚面積越大，單位時間內合成的維生素D就越多，但沒有證據能證明不同位置的皮膚有不同的維生素D合成能力，他提醒每週的日曬時間最好維持在5至30分鐘才能保持平衡，以免罹患皮膚癌的風險提高。