親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

王立強共諜案 陸媒公布詐騙案受審畫面

龍巖遭爆吸金近3億 檢調搜索傳喚副總父子

母難產離世…小學女發奮讀書 跪墳前淚讀成績感動萬人

2019-11-27 21:55香港01 記者安祖娜／報導

小六女生阿奇拉取得成績單後，直奔母親墳前，流着淚大聲讀出每科的成績。（fb「Ai...
小六女生阿奇拉取得成績單後，直奔母親墳前，流着淚大聲讀出每科的成績。（fb「Aishah Mat Akat」圖片）
分享
子欲養而親不在或許是世上最令人遺憾的事，馬來西亞一名女童兩年前不幸喪母，仍然就讀小學的她未有因而自暴自棄，反而更加努力讀書，早前於公開考試取得好成績，即急不及待趕到母親墳前，跪下宣讀成績，似是要以成績安慰母親在天之靈。女童的外婆被孫女孝心感動，將動人一幕拍下並分享，觸動逾萬網民。

馬來西亞媒體報道，小六女生阿奇拉（Aqilah）的母親兩年前分娩第三胎時不幸難產離世，自此她與兩名弟妹便跟隨外公及外婆生活。母親離世的巨大打擊沒有令阿奇拉一蹶不振，她反而更加努力讀書，每周風雨不改準時到墳前拜祭母親。

阿奇拉的外婆形容，孫女遺傳了女兒的性格，是個開朗又有負責感的女生，「她說每次到墳墓時都會感到母親的同在」。早前阿奇拉完成了馬來西亞小學六年級統一鑑定考試（UPSR），放榜後她首先做的並非查看成績，而是直奔母親墳前，先跪在地上撫摸墓碑，像是告訴媽媽她在身旁，然後再慢慢拆開成績單，流着淚大聲讀出每科的成績。

外婆陪同阿奇拉前往拜祭，看到孫女的舉動大為感動，默默拍下動人一幕，「我只是保持沉默，讓她做需要做的事情。她在常常在墳墓旁祈禱和媽媽說話，你只能聽到她的哭泣聲」。外婆事後將孫女讀成績的相片上載至facebook，並發文表示：「你在外婆身邊很出色，將來還有很長的路要走。如果媽媽現在仍在你身邊，她也會為你感到驕傲。繼續奮鬥，你是一個堅定的好孩子，我期待你成功的一天。」

外婆事後又說，早於放榜前已知道阿奇拉考獲好成績，不過對孫女連成績也不看便直奔墳前亦感到驚訝。她又稱孫女曾要求她陪同領取成績，「她說：『外婆，請來學校代替媽媽。如果您不跟我一起去，我的朋友會有媽媽陪伴，但我卻沒有媽媽陪。』」。

（馬來郵報）

延伸閱讀：

凌晨5點叫外賣　台女暖心舉動獲讚是「仙女」　外賣員感動喊謝謝

俄抽安格斯牛組織培植人造肉　一公斤料售百元　網民：平過內地豬

文章授權轉載自《香港01》

馬來西亞

相關新聞

不是兇宅還全新裝潢！套房租金比停車位便宜 網一看秒懂原因

2019-11-27 21:55

「太想要iphone11」綁走2歲女童 鄰居大媽謊稱孤兒賣網友

2019-11-27 17:01

200隻驢子退休 墨西哥「驢車」收垃圾走入歷史

2019-11-27 16:23

主播寄病假信糗出包 同業惡搞他集體擺壇放供品

2019-11-27 15:21

連買25年！英建築工爽中歐洲樂透頭彩 一夕變億萬富翁

2019-11-27 13:24

日本女生眼中的「普通男性」7條件震驚網友：出生就不合格

2019-11-26 22:00

正妹網路交友嫁大16歲男 結婚前夕才知老公是富豪

2019-11-26 21:27

日男愛抱怨 一週撥打逾400通客服電話遭逮

2019-11-26 17:23

印度醫生切除一顆重達7.4公斤腎臟 可破金氏紀錄

2019-11-26 17:01

阿根廷婦僅花1歐元 買下西西里島75坪房子

2019-11-26 16:30

3萬呎高空上說「我願意」 異地戀情侶辦夢幻空中婚禮

2019-11-25 16:06

東京地鐵出現謎樣「企鵝關係圖」 網友著迷：不小心就緊盯一小時

2019-11-25 13:52

不孕女忍痛分手男友 14年後重遇閃婚又成功產娃

2019-11-25 11:12
看更多

熱門文章

25歲就被嫌太老…具荷拉之死 揭韓演藝圈黑暗面

2019-11-27 10:00

小姊妹餓到吃壁紙保麗龍 警察崩潰：全家臭到難以呼吸

2019-11-27 10:32

川普：美中貿易協議進入最後階段 盼香港一切順利

2019-11-27 02:56

華府領空遭闖入！白宮一度封閉 戰機升空攔截

2019-11-26 22:36

歷年最年長國際小姐日本代表 網友：「普通」的美女才好！

2019-11-27 15:30

戀童癖性侵犯強拉9歲女童上車 16歲英勇少年機警救出

2019-11-27 10:07

騙過抖音演算法？她教化妝同時批新疆集中營 影片爆紅

2019-11-27 18:12

億萬富豪彭博：年輕人若想成功 千萬別說...

2019-11-26 23:06

影／震驚！哥倫比亞潛艇運毒 首見橫渡大西洋直抵歐洲

2019-11-27 12:01

白宮顧問：美中接近達成初步協議 但3大障礙仍在

2019-11-26 23:09

奧迪拚轉型電動車 6年內裁員9500人

2019-11-26 23:59

全球車市黯淡 金融海嘯來最慘

2019-11-26 23:57

19歲印度男鏡頭前活活溺死 路人忙攝影忽略求救

2019-11-27 12:51

法軍36年來單日最多人殉職 直升機在馬利相撞13死

2019-11-26 22:58

貿易戰首階段協議剩餘事項 中美同意「保持溝通」

2019-11-27 10:09

慘！德國10億遭竊珠寶全都沒保險 警方破案壓力大

2019-11-27 13:45

川普稱美中貿易談判已至最後關頭 美股再創收盤新高

2019-11-27 07:00

川普是否簽香港法 龐培歐：美人權標準適用各地

2019-11-27 06:21

違規砍樹變遣返 無證移民告馬州警方

2019-11-27 04:35

川普：將把墨西哥販毒集團列為恐怖分子

2019-11-27 08:24

共和黨誤傳選舉策略文件給對手 文中曝擔憂川普害大選

2019-11-27 18:31

追馬利叛軍 法軍直升機對撞13死

2019-11-26 23:34

5,630萬美元！英國央行對花旗開出有史以來最高罰單

2019-11-27 09:42

主播寄病假信糗出包 同業惡搞他集體擺壇放供品

2019-11-27 15:21

聖塔芭芭拉縣野火燒4100英畝 危及民宅

2019-11-27 03:53

「太想要iphone11」綁走2歲女童 鄰居大媽謊稱孤兒賣網友

2019-11-27 17:01

阿爾巴尼亞數十年來最強烈地震 增至21死

2019-11-27 05:46

美軍重回敘北 與庫德族和好

2019-11-27 00:08

日「無主地」面積 比台灣大

2019-11-26 23:59

泰刺激經濟 再砸16億美元

2019-11-27 00:00

零售股表現出色 美股指數第10次刷新紀錄

2019-11-27 06:19

美國德州一化學廠爆炸 居民緊急疏散至少2人送醫

2019-11-27 18:28

進展順利 川普：美中貿易第一階段協議接近尾聲

2019-11-27 07:40

禮多人不怪？專家：三思而後「謝」降碳足跡

2019-11-27 14:07

景氣回升破滅 全球9月貿易量急縮

2019-11-27 00:13

伊爾艾朗專欄／金融市場再度逼迫Fed降息

2019-11-27 00:09

因禍得福！他摔斷腿後買彩券 結果爽中3000萬頭獎

2019-11-27 15:02

影／傻眼！這座窮人版摩天輪不用電 全靠人力轉動

2019-11-27 17:10

連買25年！英建築工爽中歐洲樂透頭彩 一夕變億萬富翁

2019-11-27 13:24

美小學停車場槍擊案！男子開槍後在警方追逐中自盡

2019-11-27 09:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top