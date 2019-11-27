不是兇宅還全新裝潢！套房租金比停車位便宜 網一看秒懂原因

2019-11-27 21:55 聯合新聞網 綜合報導



許多人在外租屋，總是希望找到物美價廉的好房，不過除了考量租金，許多細節也不能忽略，一名日本網友以1.5萬日幣（約新台幣4000元）的租金，租到一間全新裝潢的套房，低價背後的原因引發網友討論。

日本Twitter網友「＠SWBMZERO」分享租屋經驗，他曾在埼玉縣川越市租到一間套房，套房地點距離車站徒步不到10分鐘，「雖然屋齡30年但內部都重新裝潢過，小套房有浴室、廁所和IH爐！」網友表示，該套房不是凶宅也沒有其他居住的問題，但含管理費，租金僅1.5萬日幣（約新台幣4000元）。

「房租比我的停車位還便宜！」該則貼文也引起網友紛紛留言討論，不少人疑惑，這間套房為何被房東賤價租出去？

原po也附上套房的內部照片，只見淺色的木地板配上大面積採光的落地窗，營造出愜意舒適的空間，唯獨中間有條巨大的物件從眼前劃過，讓人無法忽視。有網友從原po拍攝的影片，推測該物件應該是「排水管」，而日本的半地下的房間都長這樣子。

日本網友房內中間有條巨大的「排水管」穿過。 圖擷自 Twitter「＠SWBMZERO」 分享 facebook

原po也表示，夏天時聽排水管的流水聲很涼爽，但自己只是偶爾住那間套房，因為房子距離老家和公司都很遠，附近也沒有可以逛的地方，「這裡原本是用來招待朋友用的，但後來太忙就當倉庫...來附近時會用來休息，喝酒也會睡在這裡。」

至於普通套房的行情，原po也透露，公寓樓上一樣的套房，租金大約日幣3萬至4萬（約新台幣8千至1.1萬），而他租的套房是因為半地下和有水管外露才有半價的價格。