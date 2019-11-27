不是兇宅還全新裝潢！套房租金比停車位便宜 網一看秒懂原因
許多人在外租屋，總是希望找到物美價廉的好房，不過除了考量租金，許多細節也不能忽略，一名日本網友以1.5萬日幣（約新台幣4000元）的租金，租到一間全新裝潢的套房，低價背後的原因引發網友討論。
日本Twitter網友「＠SWBMZERO」分享租屋經驗，他曾在埼玉縣川越市租到一間套房，套房地點距離車站徒步不到10分鐘，「雖然屋齡30年但內部都重新裝潢過，小套房有浴室、廁所和IH爐！」網友表示，該套房不是凶宅也沒有其他居住的問題，但含管理費，租金僅1.5萬日幣（約新台幣4000元）。
「房租比我的停車位還便宜！」該則貼文也引起網友紛紛留言討論，不少人疑惑，這間套房為何被房東賤價租出去？
原po也附上套房的內部照片，只見淺色的木地板配上大面積採光的落地窗，營造出愜意舒適的空間，唯獨中間有條巨大的物件從眼前劃過，讓人無法忽視。有網友從原po拍攝的影片，推測該物件應該是「排水管」，而日本的半地下的房間都長這樣子。
原po也表示，夏天時聽排水管的流水聲很涼爽，但自己只是偶爾住那間套房，因為房子距離老家和公司都很遠，附近也沒有可以逛的地方，「這裡原本是用來招待朋友用的，但後來太忙就當倉庫...來附近時會用來休息，喝酒也會睡在這裡。」
至於普通套房的行情，原po也透露，公寓樓上一樣的套房，租金大約日幣3萬至4萬（約新台幣8千至1.1萬），而他租的套房是因為半地下和有水管外露才有半價的價格。
某まとめサイトで自作乙ってコメント多かったのでファイル漁ったら動画ありました！！（汚水が流れてる https://t.co/0HLywqDLE6 pic.twitter.com/xBdKdtvJQU— ふぇのむさん (@SWBMZERO) 2019年11月13日
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