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「太想要iphone11」綁走2歲女童 鄰居大媽謊稱孤兒賣網友

2019-11-27 17:01聯合新聞網 綜合報導

越南一位大媽因為太想要iphone11，所以綁架鄰居女童販賣給網友。 路透
越南一位大媽因為太想要iphone11，所以綁架鄰居女童販賣給網友。 路透
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越南近期發生一起綁架案，一位2歲女童因父母外出工作，平常都由奶奶與隔壁的42歲鄰居大媽照顧，但鄰居大媽卻心生歹念，向自己的網友謊稱女童遭父親遺棄、母親沉迷賭博和毒品，藉此跟網友提議向她購買女童，並出價150萬越南盾（約新台幣1970元）和一支全新的iphone11，隔日大媽將女童賣出後，還向她的奶奶謊稱小孩失蹤，所幸警方在調查後，發現了大媽的陰謀，並將其逮捕，而女童最後也順利回到家中。

根據越南報社「Thanh Nien」報導，這位大媽名叫汗赫（Hanh），她透過網路結識了29歲的永（Vinh），兩人常在臉書視訊，某次汗赫在照顧鄰居女童時正和永進行視

訊，而汗赫為了得到新的iphone11就向永謊稱女童遭爸爸拋棄，母親又沉迷賭博和毒品，因此成為孤兒，永聽聞後決定收養女童，而汗赫也向他索取了1970元和iphone11。隔日汗赫向女童的奶奶謊稱要帶小孩出去玩，便將女童交給了永，接著就搭車離開現場，返家後更以小孩失蹤的理由欺騙女童奶奶。

而警方在接到通報後，開始調查女童的下落，並審訊了汗赫，雖然她表現的相當焦急、擔心，但警方卻發現她的口供不一，隱瞞了女童的訊息，於是揭穿了她的陰謀，並順利找到女童將她送回家中，而汗赫目前也被檢方以拐賣兒童的罪名起訴，關押在拘留所中等待法院判決。

Hanh被檢方以拐賣兒童的罪名起訴。圖擷自Thanh Nien
Hanh被檢方以拐賣兒童的罪名起訴。圖擷自Thanh Nien
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失蹤綁架收養越南iPhone 11

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