200隻驢子退休 墨西哥「驢車」收垃圾走入歷史

2019-11-27 16:23 聯合新聞網 綜合報導



墨西哥科亞卡柯正式廢止「驢車」收垃圾。照片為示意圖。圖/ingimage 分享 facebook

在墨西哥科亞卡柯（Coacalco）地區可以看到一種特殊的景象，就是驢子拉著車沿街收垃圾的畫面，不過之後再也看不到了，當地政府決定讓200隻驢子退休，並以40輛全新的垃圾車取代驢子每天在城裡運送垃圾的日常。

綜合外媒報導，在過去，使用「驢車」收垃圾一直備受爭議，許多市民多年來關注動物權益問題，認為應該廢除以驢拉車的習慣，讓動物享有自由的權利。在經過多年的討論後，政府決定廢止驢車的傳統，市長埃斯拉瓦（Darwin Eslava）聲明，將全面禁止北方城鎮使用拉車方式收垃圾，驢車收垃圾的畫面也正式走入歷史。

埃斯瓦拉提到，政府已和奧圖巴驢子保護區（Otumba donkey sanctuary）達成協議，他們將會為退休的驢子安排健康檢查，並替他們找到適合的去處。除了廢除驢車的傳統，未來幾天在議會中，政府也將討論關於廢止動物交通工具的規定。

當地政府表示，若是有人持續駕駛驢車，首次將會給予警告，累犯政府則會扣留駕駛人的驢子。埃斯瓦拉也提到，隨著新的垃圾車上路，將會創造400個工作機會，而與驢子一同失業的驢車司機，政府也將優先錄取，為城市解決每天將近5百噸的垃圾。

過去科亞卡柯政府只能收集城市中百分之70地區的垃圾，其餘區域皆由驢車協助清理，埃斯瓦拉提到，新的垃圾車將免費提供市民服務，並且禁止司機收取小費，在未來政府當局更計畫建立垃圾分類系統，鼓勵當地市民落實回收利用。