主播寄病假信糗出包 同業惡搞他集體擺壇放供品

2019-11-27 15:21 聯合新聞網 綜合報導



尼克的同事在他辦公桌上設置神壇，替他禱告。圖擷自 The New York Times 分享 facebook

上班族請病假時可能會使用email通知老闆，但在寄信前需要再三確認收件人，以免誤傳鬧出笑話。美國一位主播近期不小心將自己的病假信寄給200多個電視台的信箱，導致自己成為同業的笑話，許多同事在他的辦公桌上建造了神壇，並擺放鮮花、蠟燭等供品，使他成為新聞和社群軟體內容的焦點，而該位主播只能無奈地打電話進節目澄清「我還活著！」

根據「紐約時報」報導，這位主播名叫尼克（Nick Vasos），由於21日他剛動完口腔手術，被醫生要求不能喝水、禁食7小時，因此他只能向公司請假。

一開始他向經理傳了短訊通知，卻沒有得到回覆，於是尼克只好寄病假信，沒想到信一寄出，他立刻成為了全公司的笑話，尼克將收件人的信箱打錯，將信寄給了200個電視台，所有同業在收到他的信後紛紛開始惡搞，在尼克的辦公桌上擺放神壇，除了有尼克的照片外，同事們也在桌上擺放了蠟燭和鮮花，甚至有人寄來了護理包、薑汁、衛生紙等給尼克。

@PatMcGFox4KC and family stopped by on this Sunday to wish @NickVasos well. (He’ll be back to work tomorrow!) #PrayersForNick #NexstarNation pic.twitter.com/5Vr7ph7tzx — Troy Diggs (@amnewsboy) 2019年11月24日

尼克請假隔日，社群軟體Twitter上也紛紛掀起祝福尼克的風潮，許多網友在網上貼出他的照片，並留言替他加油打氣，而尼克本人則是相當無奈，他向許多同名的藝人道歉，抱歉Twitter上的標記讓他們感到困惑，而尼克甚至打電話進節目強調自己還活著，並表示「給大家的忠告是，生病時不要給整個公司發電子郵件。」