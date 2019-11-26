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日本女生眼中的「普通男性」7條件震驚網友：出生就不合格

2019-11-26 22:00香港01 記者卡洛兒／報導

日本女性眼中7項「普通男性」標準，讓網友大喊「一出生就不是普通男性」。示意圖／i...
日本女性眼中7項「普通男性」標準，讓網友大喊「一出生就不是普通男性」。示意圖／ingimage
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「我要求不高，普普通通就行了」，被問及擇偶條件時，不少人都會作出上述答案，但究竟怎樣才是「普通」呢？有日本節目早前以女生眼中「普通男性」定義為主題，街頭訪問了一些日本女性，當中歸納了7項定義隨即在Twitter瘋傳，引起網友熱議。

日本女生眼中「普通男性」的7個定義：

1.一年至少賺500萬日圓（約新台幣140萬元）

2.身高170公分以上

3.大學畢業

4.必須有全職工作

5.不是家中長子

6.看起來乾乾淨淨，注重整潔和衛生

7.要有禮貌且有常識

有網友將節目截圖放在Twitter分享，直言自己並不是她們眼中的普通男生，因他是家中長男，「在長男誕生的瞬間，就已經不是普通男性了」。帖文隨即引起熱議，不明白長男為何變成了原罪，但有女生則解釋，如果另一半是家中長子，在日本社會中或需肩負起更多責任，如傳宗接代或承擔家族生意等，跟這些人交往承受的壓力較大。

另外，對於年薪及身高條件方面，男網友亦認為要求太高，質疑這些女生拜金和着重外貌，更多人感嘆單單這兩個原因，已成為不到普通男生了。

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文章授權轉載自《香港01》

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