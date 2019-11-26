正妹網路交友嫁大16歲男 結婚前夕才知老公是富豪

2019-11-26 21:27 聯合新聞網 綜合報導



桑樂直到婚禮前夕才得知丈夫是一名富商。圖擷自 eva.vn 分享 facebook

現今不少人會透過交友軟體拓展自己的交友圈，或是尋覓終身的伴侶，也有許多男女因此開花結果，甚至還可能嫁入豪門。日前越南一名正妹4年前參加選美比賽，她起初想藉由比賽改善貧寒的家境，但卻在比賽中失利未能挺進決賽，僅獲得15名的成績。日後在網路上認識一名大她16歲的男子，兩人因興趣相投進而交往，直到要步入禮堂的前夕，才得知自己的未婚夫竟然是個大富商。

根據越南媒體《eva.vn》報導，這名名叫桑樂（Phu Yen Sang Le）的越南正妹，從小就在鄉間長大，平時家教相當嚴格，但由於家境並不富裕，他從小就努力求學，平時都專注在課業上，也從未交過男朋友。因為亮麗的外型在2015年參加了越南環球小姐的比賽，想藉此一舉成名，但最後的結果卻不如預期，讓她陷入低潮。

回到學校讀書後沒多久，桑樂就在網路上結識一名大她16歲的男子當安（Anh Dang），兩人因興趣相投再加上男方的強烈追求，認識3個月後兩人便決定交往，2年後就決定步入禮堂。沒想到直到結婚前夕，桑樂才得知原來自己的未婚夫是一家製糖公司的大老闆，旗下還經營多家娛樂場所，讓她大吃一驚。

報導中也提到，桑樂的婚禮在西貢的一家飯店舉行，現場還是由超過40000多朵從荷蘭進口的鮮花佈置而成，這場婚禮粗估花費高達100億越南盾（約1300萬台幣），豪奢的程度讓人不敢想像。婚後他們也誕下了一個女兒，生活十分甜蜜，桑樂也在丈夫的支持下，接拍一部電影，之後他們也準備計畫再生第二個孩子。