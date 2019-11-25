3萬呎高空上說「我願意」 異地戀情侶辦夢幻空中婚禮

2019-11-25 16:06 香港01 記者安祖娜／報導



凱希事後形容，空中婚禮「是最神奇的經歷，是我們一生都會記住的事情」。圖／翻攝自fb「Jetstar Australia」影片 分享 facebook 結婚一生人一次，每對新人都希望婚禮各樣細節也能難忘又有意義。外國一對情侶幾年前因一隻關於航空的電腦遊戲相識，其後發展出異地戀並走進婚姻。兩人為了紀念彼此的愛，決定舉辦一場罕見又特別的空中婚禮，於3萬呎高空上許下一生承諾。

來自澳洲的大衛（David Valliant）與來自新西蘭的凱希（Cathy Rolfe）於2011年因電腦遊戲《Airport City》認識，兩人成為網友，直至兩年後才正式見面。凱希提起兩人相識經過時說：「我們聊了一年多，然後我在他生日鼓起勇氣打電話為他唱生日快樂，故事便從那裏開始。」同年凱希首次到澳洲旅行，兩人首次見面，其後便發展成情侶，「對航空的熱愛讓我們走在一起」。

數年後，大衛決定與凱希共渡餘生，本來他還打算於澳洲布里斯本飛往墨爾本的飛機上求婚，但因太緊張只好等到當日晚上才完成。訂婚後兩人一直在計劃婚禮形式，凱希希望辦一場值得紀念、能象徵兩人對航空及彼此的愛的婚禮，故想到於飛機上舉行儀式，並鼓起勇氣詢問捷星航空，「我沒有告訴大衛，厚臉皮地在捷星航空的Facebook專頁詢問，當他們說願意協助時，我感到非常興奮」。

就這樣，大衛和凱希的婚禮就在一班由澳洲悉尼飛往新西蘭奧克蘭的航班上舉行，當飛機飛到兩個國家的中間點時，兩人於一眾機組人員及乘客見證下，在3萬呎上的機艙內讀出誓詞及交換戒指，正式成為夫婦。凱希事後形容，空中婚禮「是最神奇的經歷，是我們一生都會記住的事情」。

協助兩人舉行婚禮的機組人員羅賓（Robyn）也認為，當日絕對是她參與過最難忘的婚禮之一，「能參與凱希和大衛的大日子，見證他們的愛和對航空的熱情絕對令人難忘，乘客們也很高興能夠參與其中」。

因熱愛航空而結緣的凱希和大衛早前舉辦了一場特別的空中婚禮，於3萬呎高空上許下一生承諾。圖／翻攝自fb「Jetstar Australia」影片 分享 facebook

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