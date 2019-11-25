東京地鐵出現謎樣「企鵝關係圖」 網友著迷：不小心就緊盯一小時

2019-11-25 13:52 聯合新聞網 綜合報導





墨田水族館的企鵝關係圖，成為該館的重要看點之一。圖／ 墨田水族館 分享 facebook

2019年10月14日至11月12日期間，日本東京都內，包含日本鐵道（JR）的中央線、總武線，以及東京地鐵的淺草線等七個路線的電車車窗上，都被貼上了名為「墨田企鵝關係圖2020」的海報。這張海報特別之處在於，它將企鵝的人際關係描繪得相當複雜，彷彿人類一般。

根據BuzzFeed的報導，當被問到為何製作出這樣的海報時，館方表示：「我們希望表達的是，企鵝雖然看起來好像長得都一樣，但其實每一隻都有自己的個性，也像人類一樣會有社交習性。我們希望，可以藉由這樣的方式讓大家感受到，企鵝和我們之間其實並不遙遠。」

這張圖是由飼育員在每天觀察企鵝的習性之後，將大量資訊整理出來的成果，「為了讓第一次看到的人覺得『原來企鵝也有這樣的社會關係啊！』，我們特別將複雜的關係用簡單易懂的方式呈現。」其實類似的關係圖，館方並不是第一次製作。去年所製作的關係圖，同樣也大受好評。然而，由於企鵝的關係每天都會出現變化，因此今年並沒有沿用去年的關係圖，而是直接重新製作了一張。仔細看的話，也會發現這張圖下也標有「有大幅改變的可能性」。

不只是夫妻、親子等一般的關係圖，就連相親結婚、外遇關係、試圖勾引、無疾而終的初戀、心碎的單戀、關係恩愛的一夫二妻、互相討厭的鄰居，甚至是因為自己的丈夫跟飼育員太要好而討厭飼育員等等關係，全部記載在這張關係圖上。此外，每隻企鵝都被寫上了一句評語，像是「會遠遠看著自己喜歡的對象」、「已經面臨育兒疲勞轟炸的老爸」、「花心搭訕大師」、「偷窺狂」等等，讓遊客們直呼有趣。

其中，甚至也有標示出同性情侶的關係，「我們想要用淺顯的方式傳遞出自然生態其實是非常多元的。」館方指出，墨田水族館所飼育的企鵝當中，有許多對都會出現看起來像是情侶的行為，「像是每天晚上都在同一的地方睡覺，互相整理羽毛，接吻等等的求愛行動。」館方表示，其實在自然界當中，同性一起生活的企鵝是非常常見的，「尤其是年輕時期，因為還不習慣異性之間的相處，所以有些會先跟同性待在一起。隨著年紀增加，大多也都會慢慢找到可以繁殖的配偶固定下來。」

館方也表示，「如果有人對於關係圖很感興趣，希望更了解企鵝的生活，甚至愛上企鵝的話，對我們來說也是非常開心的事情。」

除了東京的墨田水族館以外，同屬Orix經營的姐妹館京都水族館也製作了同樣的關係圖。甚至以「曾經的同性情侶，如今成為情敵！」等口號作為宣傳，吸引了網友之間的廣大人氣。有網友更是表示，兩張圖擺在一起，一不小心就看了超過一個小時。