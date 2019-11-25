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不孕女忍痛分手男友 14年後重遇閃婚又成功產娃

2019-11-25 11:12香港01 安祖娜

不孕女與男友分開14年後閃婚更成功下女兒。圖片來源／臉書
不孕女與男友分開14年後閃婚更成功下女兒。圖片來源／臉書
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真愛可能會遲到，但必不會缺席，英國一對情侶就是活生生的例子。一名英國女子年輕時以為懷有男友的孩子，檢查後卻證實是未能受孕的細胞，進行移除手術後令她不幸不育。女子之後謊稱不再愛男友，並與對方分手，但兩人卻一直記掛對方。14年後，兩人因偶然機會重遇即重燃愛火，並火速決定結婚，更令人驚喜的是，被醫生診斷為不育的女子竟奇蹟地誕下女兒，經歷猶如愛情小說情節。

英國女子Karen 17歲時於酒吧做兼職，期間認識了25歲的廚師Sam Cranfield，兩人極速墜進愛河並決定同居，2年後Karen以為自己懷上Sam的孩子。不過經檢查後，醫生發現她肚裏的並非小生命，而是一堆由無法成孕的卵子長出的細胞，必須進行切除手術。對一直渴望成為媽媽的Karen來說，比起痛楚，更不幸的是手術後遺症令她終身不育。

完成手術的Karen非常難過，她覺得不育會影響Sam日後的生活，故於聖誕節主動向他提出分手，又說謊指自己不再愛他，令兩人的愛情無奈終結，「我告訴他，我不再愛他，其實是騙人的，這是我有生以來最糟糕的謊言，他傷透了心。即使是現在，當我們談論這事時，我仍然會想：『為什麼我讓他離開？』」。

Sam和Karen分手後各自展開新生活，Sam搬到倫敦居住，與另一女子結婚並育有一名女兒，至2010年離婚；而Karen亦與另一男子交往，並繼續希望生育，甚至嘗試人工受孕，但醫生卻表示其卵子儲備不足，加上過往的手術令子宮留下嚴重疤痕，認為她能當上媽媽的機會幾乎是零，最終她與男友亦分手收場。

直至2016年，Sam在facebook偶然發現Karen的帳戶並向她發了個訊息，當時已單身3年的他相約Karen於倫敦晚餐，兩人很快便重燃愛火，一個月後Sam更悄悄於衣櫃內藏起戒指與花束，向Karen浪漫求婚：「這次我們做對了。」

求婚後Sam搬回肯特郡（Kent）與Karen同居，翌年Karen竟奇蹟地自然懷孕，並於去年3月在她曾做子宮手術的醫院誕下女兒。兩人將女兒命名為「Louisa」，那是他們初次邂逅的酒吧名字，「人們告訴我，這就像一本浪漫小說，因為我們最終也重遇，我覺得我的人生圓滿了，因為我正與命中註定的那個男人在一起」。

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文章授權轉載自《香港01》

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