潦倒大叔「樂透中6億」3年花光 靠2招谷底翻身

2019-11-23 18:27 香港01 抹茶仔



唱田士始矢中獎僅一年就花掉一半，之後開始不再供父母、朋友玩樂。圖翻攝自節目《中居くん決めて！》 分享 facebook

「人生就像過山車」，難免會有高峰低谷，但接下來要介紹的人物，他的人生絕對稱得上是最驚險刺激的。

中年被裁員後中頭獎

相信不少人對唱田士始矢有印象，他早前在電視節目分享自己傳奇的故事。他11年前被公司裁員，戶口只剩4000日圓（約新台幣1125元）時放手一搏買彩券，結果中了6億日圓（約新台幣1.6億），自此過著奢華生活，狂買車、遊艇等奢侈品。

3年花光6億？！

近日唱田士始矢出席日本TBS電視台節目《中居くん決めて！》，自爆自己其實3年就花光了6億日圓獎金（約新台幣1.6億），而且還沒有車、房子剩下。由於無法繼續供父母、朋友玩樂，導致關係漸漸疏遠，令他變得孤身一人，再次陷入人生低谷。

不過，幸運女神貌似特別眷顧他，讓他憑著股票兼賭博再次谷底反彈...

唱田士始矢決定用剩餘的1千萬日圓（約新台幣281萬）買了股票，沒想到竟暴升50倍，變成5億日圓（約新台幣1.4億），此外他還會去賭場玩，結果贏個不停，賺了超過2億日圓，如今唱田先生的總資產高達6億日圓（約新台幣1.6億），再次成功地翻轉了自己可能一厥不振的人生。

目前唱田士始矢在九州小旅行，旅行目的是探望流浪貓，大概1星期會去3次。因為之前父母、朋友都因沒錢而疏遠他，只有流浪貓一直陪伴他，目前唱田士始矢正過著周遊九州，在酒店間來往的生活。

唱田士始矢花1千萬買了股票，沒想到之後竟暴升50倍，變成5億！圖翻攝自節目《中居くん決めて！》 分享 facebook

唱田士始矢和家人、朋友的關係逐漸疏遠。圖翻攝自節目《中居くん決めて！》 分享 facebook

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