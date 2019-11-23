男子結婚4年生活甜蜜 突發現妻子「贈綠帽」改嫁眼鏡男

2019-11-23 10:45 香港01 記者李納德／報導



泰男與妻子結婚四年婚姻幸福，豈料被友人告知妻子已再婚。圖／香港01提供 分享 facebook

結婚後感情良好，但有天竟發現妻子竟瞞着自己嫁給別人？近日，一名泰國男子道出自己的經歷，指他有一名結婚4年的妻子，但近日發現她偷偷改嫁，與一名眼鏡男結婚，直至妻子的朋友看不過眼告訴他真相，才發現自己被當成傻子，還看到二人的「新婚」照片。然而，奇就奇在那名新郎哥亦不知道新婚妻子是有夫之婦。

日前，一名泰國網民在facebook大爆料，自己的哥哥和嫂子結婚4年，感情一直沒有問題，嫂子的facebook亦不時上載夫妻合照，看似甜蜜，但哥哥最近被告知，妻子瞞着他嫁結另一男人。哥哥失望地說，二人婚後一直同住，「你重婚再婚，你的家人一清二楚，我卻被蒙在鼓裏」。網民嘆道，一家人無法接受嫂子偷嫁給另一男人，「我哥算是完蛋了」，希望找方法幫幫他。

慘戴綠帽的泰男一直不知情，他上載數張facebook訊息的截圖，原來他最終獲悉妻子改嫁一事，是因為妻子及其「新丈夫」的共同朋友，看不過眼才告訴他的；妻子近來一直隱瞞住處，其實她早在曼谷和新丈夫同居，但今年10月9日才正式結婚。從婚禮相片可見，妻子嫁給了一名戴眼鏡的男生，而且她的新奶奶更盛裝出席，開心娶新抱。

當地傳媒報道，這名嫁二夫的女子一直隱瞞自己已婚一事，不止原來的老公，連新老公也毫不知情，是其同朋友因為看不過眼，才分別告知兩名老公，二人都戴了綠帽。許多網民看到泰男的慘事後，紛紛叫他重新開始，別在這女人身上浪費時間。

泰男平常會在臉書上大秀恩愛照，知曉妻子再婚的消息後傷心欲絕。圖／香港01提供 分享 facebook

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