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3歲男童跌進滾燙咖哩鍋 「活活煮熟」身亡

2019-11-22 17:23聯合新聞網 綜合報導

3歲男童跌入印度當地料理「桑巴湯（Sambar）」的熱鍋中，遭活活煮熟慘死。圖擷...
3歲男童跌入印度當地料理「桑巴湯（Sambar）」的熱鍋中，遭活活煮熟慘死。圖擷自Daily News
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家中有年幼孩童的家長都必須注意小孩的動向，以免孩子亂跑發生憾事。印度近期發生一起慘劇，一位3歲男童跑到食品烹飪區附近玩耍，卻意外跌入滾燙的咖哩鍋中，導致全身嚴重燒燙傷，送醫急救2天後仍不治身亡，而警方目前正在調查案情發生的詳細情況。

根據英國「每日郵報」報導，印度泰倫迦納邦的蘭加雷迪縣（Ranga Reddy）居民17日正舉辦一場宴會，特別準備了當地辛辣風味的咖哩燉蔬菜料理「桑巴湯（Sambar）」，此種料理需要用大型的鍋子進行燉煮，而男孩蘇雷什（Suresh）就是掉進了這個鍋中，當天他跑到宴會的烹飪區中玩耍，卻不慎跌進桑巴湯中，等到父親發現時，蘇雷什已全身嚴重燒燙傷，雖然他被緊急送往醫院，但在經歷2天的搶救後仍不治身亡。

警方表示「我們當天收到了蘇雷什父親的報案，說在參加活動時他的兒子掉進了裝滿熱桑巴湯的鍋裡，並受了嚴重的燒燙傷。」而他們正在調查事情發生的情況，事實上這並不是第一次有孩童跌入熱鍋的案例，本月初印度一位6歲男童為了吃午餐衝出教室，卻不慎跌入裝有桑巴湯的熱鍋中，導致他全身70%燒燙傷不治身亡，事後警方調查判定是校方疏忽管理所導致。

印度

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