未婚妻愛穿性感比基尼 他送「特製泳衣」防被搭訕

2019-11-22 14:52 聯合新聞網 綜合報導



許多辣妹喜歡穿著比基尼去海灘，展現自己姣好的身材，也不免會被路人搭訕。一位澳洲男子為了防止自己的未婚妻在海灘被陌生男子搭訕，特別為她訂製了「專屬泳衣」，上面印有男子的超大人頭，希望替愛妻嚇跑其他男人，但未婚妻一看到泳衣卻驚恐地表示「好噁心」，對此許多網友紛紛稱讚男子的創意，表示他真的是太聰明了。

根據英國「太陽報」報導，這位男子名叫佩德羅（Pedro Cuccovillo Vitola），是澳洲當地電視台的製作人，由於他常在Instagram放上一些幽默有趣的小影片，吸引許多網友追蹤，今年9月他在東京迪士尼樂園向未婚妻帕蒂（Patty）求婚成功，因此也時常放上自己和帕蒂的照片。

由於帕蒂非常喜愛穿比基尼大秀身材，佩德羅決定替她特製一件泳衣，以防她被海灘上的陌生男子偷看，佩德羅說「帕蒂喜歡她的比基尼，但我討厭花錢買它們，但這次我決定將我的感受拋在一邊，我已經買了我心中最完美的泳衣給她。」佩德羅讓佩蒂戴上眼罩，並穿上泳衣，打算給她一個驚喜。

佩德羅替喜愛穿比基尼的未婚妻訂製了一款印有自己人頭的特製泳衣。圖擷自 The Sun 分享 facebook

結果帕蒂一摘下眼罩便被這件「特製泳衣」驚呆，並傻眼地說「這好噁心」，只見泳衣上印著佩德羅的怪臉，但帕蒂事後也覺得非常有趣，並說到「我應該把泳衣穿去海攤。」而佩德羅則表示「如果有人試圖去搭訕她，那麼他們在看到她泳裝上的怪臉後就會打消念頭。」

對此，許多網友也紛紛大讚佩德羅的創意，「這太天才了！」、「這真的是太有創意了。」、「可憐的帕蒂。」、「我快笑死了，你們都好棒。」、「我覺得她很喜歡誒，你太聰明了。」