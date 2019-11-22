未婚妻愛穿性感比基尼 他送「特製泳衣」防被搭訕
許多辣妹喜歡穿著比基尼去海灘，展現自己姣好的身材，也不免會被路人搭訕。一位澳洲男子為了防止自己的未婚妻在海灘被陌生男子搭訕，特別為她訂製了「專屬泳衣」，上面印有男子的超大人頭，希望替愛妻嚇跑其他男人，但未婚妻一看到泳衣卻驚恐地表示「好噁心」，對此許多網友紛紛稱讚男子的創意，表示他真的是太聰明了。
根據英國「太陽報」報導，這位男子名叫佩德羅（Pedro Cuccovillo Vitola），是澳洲當地電視台的製作人，由於他常在Instagram放上一些幽默有趣的小影片，吸引許多網友追蹤，今年9月他在東京迪士尼樂園向未婚妻帕蒂（Patty）求婚成功，因此也時常放上自己和帕蒂的照片。
由於帕蒂非常喜愛穿比基尼大秀身材，佩德羅決定替她特製一件泳衣，以防她被海灘上的陌生男子偷看，佩德羅說「帕蒂喜歡她的比基尼，但我討厭花錢買它們，但這次我決定將我的感受拋在一邊，我已經買了我心中最完美的泳衣給她。」佩德羅讓佩蒂戴上眼罩，並穿上泳衣，打算給她一個驚喜。
結果帕蒂一摘下眼罩便被這件「特製泳衣」驚呆，並傻眼地說「這好噁心」，只見泳衣上印著佩德羅的怪臉，但帕蒂事後也覺得非常有趣，並說到「我應該把泳衣穿去海攤。」而佩德羅則表示「如果有人試圖去搭訕她，那麼他們在看到她泳裝上的怪臉後就會打消念頭。」
對此，許多網友也紛紛大讚佩德羅的創意，「這太天才了！」、「這真的是太有創意了。」、「可憐的帕蒂。」、「我快笑死了，你們都好棒。」、「我覺得她很喜歡誒，你太聰明了。」
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