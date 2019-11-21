回眸一笑比珍奶還甜！泰國清純美女爆紅 驚人身分公開

2019-11-21 18:13 香港01 記者卓柏安／報導



孟塔娜的這張珍珠奶茶回眸一笑照片攝於2018年，不過近日再被翻炒瘋傳。圖取自／Monthana Chuthatus的臉書 分享 facebook

泰國一名鄰家女孩憑一張飲珍珠奶茶回眸一笑照片引網友轟動，背後竟然有驚人真相！台灣網絡近日瘋傳一張照片，相中美女是來自泰國大城府（Ayutthaya），皮膚白裏透紅氣質清純。一眾網友被她迷倒，紛紛人肉搜索本尊真身，最後得悉其背景及經歷後大感驚訝，但依然瘋狂告白大呼「我很可以」，笑言「這麼可愛一定是男孩子」。

手持珍奶、穿上淺藍色小吊帶長裙拍照的她，是泰國網紅孟塔娜（Monthana Chuthatus），facebook有超過8.3萬名追蹤她的網友。被瘋傳的照片是其一系列逛街照片其中一張，而且早在2018年拍攝，只是近日再被翻炒。1996年出生的她今年23歲，是一名自由工作者，於大城府（Ayutthaya）居住。

孟塔娜不時更新自己的生活近況與網友分享，近來她留了一頭清秀長髮，多以鄰家女孩的風格示人，令人有一種戀愛了的感覺。其實她形象多變，試過中短頭髮空氣瀏海的日韓系打扮，又試過把頭髮染成咖啡金色大展成熟女人味。

不過萬萬令人想不到的是，樣子可愛之餘又身材豐滿的孟塔娜原是一名男生。泰國男性只要到20歲就有可能被徵召入伍，當時已經變性的孟塔娜就曾接受身體檢查，以證明自己可以免役。由於孟塔娜的美貌太令人驚艷，接受身體檢查檢查前後曾被人拍照，並在網上瘋傳，當年因而爆紅。孟塔娜現正與在海軍服役的男友交往中，不過網友依然在討論區瘋狂告白，大喊「這麼正，性別已經沒差了」，讚美她比真正的女生還正。

孟塔娜走清純路線，照片給人鄰家女孩的感覺。圖取自／Monthana Chuthatus的臉書 分享 facebook

孟塔娜成為網紅已經有一段時間。圖取自／Monthana Chuthatus的臉書 分享 facebook

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