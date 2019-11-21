財神爺降臨?小村莊出現12次大筆神祕現金 來源成謎團

2019-11-21 12:09 聯合新聞網 綜合報導



今年已是村民第四次發現大筆現金。圖／取自 BBC 分享 facebook

神奇！英國達勒姆郡北海沿岸的一個小村莊布萊克霍爾科勒瑞（Blackhall Colliery），近年來常有村民拾獲不知名的大筆遺失現金，自2014年以來，已有12次村民拾金不昧，且這些現金都被放在人行道等顯眼處。警方也無法確定現金來源，猜測可能是彩票贏家想回饋社區，同時也讚賞當地居民，「村莊裡有這麼多誠實的人真是太好了！」

根據BBC報導，萊克霍爾科勒瑞村內常有不明來源的大筆現金遺落在街上，今年已發生4起，這些金額面額大多為20英鎊，每次撿到的總額約為2000英鎊（約新台幣7.8萬元）。

自2014年以來，已發生12起類似事件，均是村民在公共場所或人行道等顯眼地點發現遺失金額，由於次數過於頻繁，居民認為並非有人不小心遺失，警方則表示，無法估算現金總額，也難以確定金錢來源。

達勒姆警察局（Durham Police）的Det Con John Forster猜測，可能是彩票贏家決定將金錢還給當地社區。他也說，許多撿到錢的人因為緊張進警局時渾身發抖，只想將金錢物歸原主。

和尚黑斯勒登教區理事會主席蓋諾·克魯特表示，現在社會上消極情緒與負面新聞太多，當遇到這樣的事情，知道與自己生活在一起的鄰居們是如此誠實與正直，非常令人心動。